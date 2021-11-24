小鵬汽車（０９８６８）第三季虧損同比降至１６億人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》小鵬汽車（０９８６８）公布，截至９月３０日止第三季虧損

約１５﹒９５億元（人民幣．下同），比去年同期虧損逾２０億元有所收窄，每股除以股份為基

礎的薪酬開支、與優先股贖回權相關衍生負債公允價值變動以及優先股贖回價值的增加外，第三

季度非公認會計原則虧損１４﹒９２億元，比去年同期虧損８﹒６５億元擴大。

該集團指，第三季度總收入５７﹒１９億元，較去年同期上升１﹒８７倍，毛利率

１４﹒４％，按年升９﹒８個百分點，研發開支１２﹒６４億元，上升９９％，而第三季度汽車

交付量約２﹒５７萬輛，為季度新高，並按年上升１﹒９９倍，截至９月３０日實體銷售網絡

２７１間門店，覆蓋９５個城市，小鵬汽車品牌超級充電站擴展至４３９座，覆蓋１２１個城市

。

該集團指，１０月智能電動汽車總交付量１﹒０１萬輛，按年增長２﹒３３倍，交付包括

６０４４輛Ｐ７和３６５７輛Ｇ３，智能家用轎車Ｐ５已於９月上市，１０月交付４３７輛，在

手訂單充裕。年初至今汽車交付總量６﹒６５萬輛，按年增長２﹒８９倍。於１０月底累計交付

量已達１０萬輛以上。



＊料第四季度總收入最高７５億人幣升１﹒６倍＊



該集團指，對於第四季度，預期汽車交付量將介乎３﹒４５萬至３﹒６５萬輛，按年增長約

１﹒６６至１﹒８２倍。總收入將介乎７１億元至７５億元，按年增長約１﹒４９倍至１﹒６３

倍。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

