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即市新聞

24/11/2021 19:11

《日入而息》港府發行５０億人幣綠債，快手小米績後股價漲跌互見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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港府發售５０億人幣綠色債券，３年及５年期收益率２﹒８％及３％　　　　　　　　　　　　
外電引述佳兆業（０１６３８）提議將４億美元債展期一年半；傳佳兆業向蔡志明出售屯門住宅
地將獲利１３億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大家樂（００３４１）中期純利跌５０％至８１２１萬元，派息１０仙；大家樂料下半年度毛利
率受壓，不排除策略性提價；大家樂指逾８成員工打兩針有條件轉Ｃ類食肆　　　　　　　　　
中銀香港（０２３８８）發行２００萬張北京冬奧紀念鈔，單鈔售１３８元　　　　　　　　　
李家超率團訪深圳，出席明天第二次通關對接會議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港府就修訂版權條例公眾諮詢三個月，倡合理戲仿諷刺獲豁免　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指高收３３點報２４６８５，科指跌３１點報６２９２
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　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指悶升０﹒１％收市，光伏遭冷落白酒醒神
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　仍要小心美元短期調整的可能　　　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１２１４╱１６，日圓最新報１１５﹒０２╱０５
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　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》
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　　資本策略地產（００４９７）中期少賺５３﹒５％至１﹒２８億元
　　，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　安領國際（０１４１０）中期純利按年增５﹒６倍，不派息　　　
　　世界華文媒體（００６８５）中期虧損收窄至５１﹒１萬美元　　
　　大家樂（００３４１）中期純利跌５０％至８１２１萬元　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　中海油（００８８３）陸豐油田群區域開發項目投產　　　　　　
　　光大新鴻基任命李明明為行政總裁　　　　　　　　　　　　　　
　　聯合利華夥阿里巴巴（０９９８８）宣布可持續發展合作再升級；
　　阿里雲宣布加大香港市場投入，支持本地客拓展大灣區業務；阿里
　　雲表示在東南亞的基礎建設投入及決心很大　　　　　　　　　　
　　網易雲音樂指啟動專項整治規範平台娛樂明星宣傳信息　　　　　
　　中銀香港（０２３８８）發行２００萬張北京冬奧紀念鈔，單鈔售
　　１３８元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　綠色經濟（０１３１５）附屬宏宗工程及宏宗建築遭暫停公共工程
　　合約投標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　復宏漢霖（０２６９６）ＨＬＸ３０１通過澳大利亞藥品管理局的
　　臨床試驗備案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　北控城市資源（０３７１８）附屬中標韶關環衛保潔市場化項目　
　　ＤＹＮＡＭ　ＪＡＰＡＮ（０６８８９）中期純利增３﹒９倍，派
　　息２﹒４日圓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　網傳騰訊（００７００）旗下ＡＰＰ將暫停更新，騰訊：配合監管
　　升級　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　烯石電動汽車新材料（０６１２８）委任ＤｅＭａｉｏ為石墨烯分
　　部總裁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新華匯富金融（００１８８）第三季淨虧損擴大至１４００萬元　
　　瑞風新能源（００５２７）收取三期代價合計約１２﹒９億元人民
　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　金澤培續任港鐵（０００６６）行政總裁，任期三年　　　　　　
　　盛業資本（０６０６９）附屬出售應收帳款，涉８０５０萬元人民
　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　據報雅居樂（０３３８３）已償還２﹒５億美元私募債　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　廣東出台多項新舉措加強藥品監管能力建設　　　　　　　　　　
　　北京到２０２５年將基本形成國際科技創新中心　　　　　　　　
　　劉鶴人民日報撰文必須實現高質量發展　　　　　　　　　　　　
　　抖音獲批省級投資者教育基地，普及證券市場知識　　　　　　　
　　北京房租顯著上漲時政府可採取價格干預措施　　　　　　　　　
　　國家電網表示省間電力輸電價格按政府部門核定價格執行　　　　
　　生態環境部表示淘汰涉重金屬落後產能和化解過剩產能　　　　　
　　中國１０月再次進口澳洲煤炭，為緩解限電危機　　　　　　　　
　　李克強明日出席上合組織政府首腦理事會第二十次會議　　　　　
　　外交部表示正安排投放國儲原油，及採取其他維穩措施　　　　　
　　抖音表示加強娛樂明星網上信息規範，打擊流量至上文化　　　　
　　乘聯會表示１１月第三周狹義乘用車零售同比跌１２％　　　　　
　　財政部指國企首十個月盈利同比增長近４８％　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒１％，美國下月召開民主峰會台灣受邀　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　歐冠昇稱快將公布ＳＰＡＣ上市機制諮詢總結　　　　　　　　　
　　第六屆聯大投資比賽圓滿結束，冠軍由中文大學同學奪得　　　　
　　食環署提醒處所負責人更新「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式　
　　高院及灣仔區院收可疑信件，消息：收件人為法官陳仲衡李慶年　
　　深股通額度全日用４５億元，陸股通連續四日淨流入；滬股通額度
　　全日用近１６億元，陸股通淨流入近２４億元　　　　　　　　　
　　選舉處表示居內地港人是否符投票資格，須考慮具體情況　　　　
　　【通關在望】李家超率團訪深圳，出席明天第二次通關對接會議　
　　蘇黎世人壽推「瑞安護危疾保障計劃」，首創指定後備保單持有人
　　港府發售５０億人幣綠色債券，３年及５年期收益率２﹒８％及３
　　％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　林鄭明日下午網上教授公社科，講解特首憲制地位　　　　　　　
　　市建局土瓜灣項目明日截標，美聯料估值５３﹒２５億；市建局土
　　瓜灣第二個項目明天截標，華坊料中標價最多５２億元　　　　　
　　富途第三季Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ淨利潤按年增長５８﹒５％　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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　　傳佳兆業向蔡志明出售屯門住宅地將獲利１３億　　　　　　　　
　　內媒稱花樣年境內債兌付獲准延期，八成利息延後一年　　　　　
　　成都為房企資金鬆綁：提預售金支取比，予開發貸展期　　　　　
　　房企信用債發行規模急彈，分析料民企融資短期難鬆綁　　　　　
　　外電引述佳兆業（０１６３８）提議將４億美元債展期一年半　　
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　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》
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　　美國邀台灣參加民主峰會，北京：借民主之名分裂世界　　　　　
　　菲國補給船進入仁愛礁遭錄像，中方：海警船依法職守　　　　　
　　大陸外交部指強烈不滿和堅決反對美台經濟對話　　　　　　　　
　　外交部表示正安排投放國儲原油，及採取其他維穩措施　　　　　
　　美擬制裁參與北溪２號工程企業，中方批長臂管轄　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　世衛警告歐洲明春再添７０萬死者，法國總理也染疫　　　　　　
　　全國昨日新增４宗本土確診，大連及雲南各２宗　　　　　　　　
　　本港新增一宗輸入確診，患者是韓國抵港女童　　　　　　　　　
　　黃傑龍料食肆全用安心出行時，長者兒童等可獲豁免　　　　　　
　　本港首針疫苗接種率達七成，聶德權形容為重要標誌　　　　　　
　　新加坡冀當地感染率下降後與香港實現旅遊氣泡　　　　　　　　
　　本港一周錄４２宗異常報告，７４歲男針後兩周內死亡　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《兩岸關係》　
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　　國台辦表示「台獨」頑固分子清單上絕不止三人　　　　　　　　
　　國台辦表示正推動兩岸交通基建，已規劃福州至台北支線　　　　
　　國台辦表示遠東集團違法違規初步被罰約４﹒７４億人幣　　　　
　　國台辦回應台槍擊案槍手逃至廈門：情況進一步核實中　　　　　
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