《日入而息》港府發行５０億人幣綠債，快手小米績後股價漲跌互見

《今天重點》

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港府發售５０億人幣綠色債券，３年及５年期收益率２﹒８％及３％

外電引述佳兆業（０１６３８）提議將４億美元債展期一年半；傳佳兆業向蔡志明出售屯門住宅

地將獲利１３億

大家樂（００３４１）中期純利跌５０％至８１２１萬元，派息１０仙；大家樂料下半年度毛利

率受壓，不排除策略性提價；大家樂指逾８成員工打兩針有條件轉Ｃ類食肆

中銀香港（０２３８８）發行２００萬張北京冬奧紀念鈔，單鈔售１３８元

李家超率團訪深圳，出席明天第二次通關對接會議

港府就修訂版權條例公眾諮詢三個月，倡合理戲仿諷刺獲豁免

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《即日市況》

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恒指高收３３點報２４６８５，科指跌３１點報６２９２

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《深滬股市》

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滬綜指悶升０﹒１％收市，光伏遭冷落白酒醒神

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《美元匯價》

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仍要小心美元短期調整的可能

歐元最新報１﹒１２１４╱１６，日圓最新報１１５﹒０２╱０５

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《公司業績》

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資本策略地產（００４９７）中期少賺５３﹒５％至１﹒２８億元

，不派息

安領國際（０１４１０）中期純利按年增５﹒６倍，不派息

世界華文媒體（００６８５）中期虧損收窄至５１﹒１萬美元

大家樂（００３４１）中期純利跌５０％至８１２１萬元

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《公司資訊》

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中海油（００８８３）陸豐油田群區域開發項目投產

光大新鴻基任命李明明為行政總裁

聯合利華夥阿里巴巴（０９９８８）宣布可持續發展合作再升級；

阿里雲宣布加大香港市場投入，支持本地客拓展大灣區業務；阿里

雲表示在東南亞的基礎建設投入及決心很大

網易雲音樂指啟動專項整治規範平台娛樂明星宣傳信息

中銀香港（０２３８８）發行２００萬張北京冬奧紀念鈔，單鈔售

１３８元

綠色經濟（０１３１５）附屬宏宗工程及宏宗建築遭暫停公共工程

合約投標

復宏漢霖（０２６９６）ＨＬＸ３０１通過澳大利亞藥品管理局的

臨床試驗備案

北控城市資源（０３７１８）附屬中標韶關環衛保潔市場化項目

ＤＹＮＡＭ ＪＡＰＡＮ（０６８８９）中期純利增３﹒９倍，派

息２﹒４日圓

網傳騰訊（００７００）旗下ＡＰＰ將暫停更新，騰訊：配合監管

升級

烯石電動汽車新材料（０６１２８）委任ＤｅＭａｉｏ為石墨烯分

部總裁

新華匯富金融（００１８８）第三季淨虧損擴大至１４００萬元

瑞風新能源（００５２７）收取三期代價合計約１２﹒９億元人民

幣

金澤培續任港鐵（０００６６）行政總裁，任期三年

盛業資本（０６０６９）附屬出售應收帳款，涉８０５０萬元人民

幣

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《神州民企》

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據報雅居樂（０３３８３）已償還２﹒５億美元私募債

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《中國要聞》

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廣東出台多項新舉措加強藥品監管能力建設

北京到２０２５年將基本形成國際科技創新中心

劉鶴人民日報撰文必須實現高質量發展

抖音獲批省級投資者教育基地，普及證券市場知識

北京房租顯著上漲時政府可採取價格干預措施

國家電網表示省間電力輸電價格按政府部門核定價格執行

生態環境部表示淘汰涉重金屬落後產能和化解過剩產能

中國１０月再次進口澳洲煤炭，為緩解限電危機

李克強明日出席上合組織政府首腦理事會第二十次會議

外交部表示正安排投放國儲原油，及採取其他維穩措施

抖音表示加強娛樂明星網上信息規範，打擊流量至上文化

乘聯會表示１１月第三周狹義乘用車零售同比跌１２％

財政部指國企首十個月盈利同比增長近４８％

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒１％，美國下月召開民主峰會台灣受邀

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《其他消息》

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歐冠昇稱快將公布ＳＰＡＣ上市機制諮詢總結

第六屆聯大投資比賽圓滿結束，冠軍由中文大學同學奪得

食環署提醒處所負責人更新「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式

高院及灣仔區院收可疑信件，消息：收件人為法官陳仲衡李慶年

深股通額度全日用４５億元，陸股通連續四日淨流入；滬股通額度

全日用近１６億元，陸股通淨流入近２４億元

選舉處表示居內地港人是否符投票資格，須考慮具體情況

【通關在望】李家超率團訪深圳，出席明天第二次通關對接會議

蘇黎世人壽推「瑞安護危疾保障計劃」，首創指定後備保單持有人

港府發售５０億人幣綠色債券，３年及５年期收益率２﹒８％及３

％

林鄭明日下午網上教授公社科，講解特首憲制地位

市建局土瓜灣項目明日截標，美聯料估值５３﹒２５億；市建局土

瓜灣第二個項目明天截標，華坊料中標價最多５２億元

富途第三季Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ淨利潤按年增長５８﹒５％

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《內房困局》

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傳佳兆業向蔡志明出售屯門住宅地將獲利１３億

內媒稱花樣年境內債兌付獲准延期，八成利息延後一年

成都為房企資金鬆綁：提預售金支取比，予開發貸展期

房企信用債發行規模急彈，分析料民企融資短期難鬆綁

外電引述佳兆業（０１６３８）提議將４億美元債展期一年半

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《大國博弈》

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美國邀台灣參加民主峰會，北京：借民主之名分裂世界

菲國補給船進入仁愛礁遭錄像，中方：海警船依法職守

大陸外交部指強烈不滿和堅決反對美台經濟對話

外交部表示正安排投放國儲原油，及採取其他維穩措施

美擬制裁參與北溪２號工程企業，中方批長臂管轄

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《新冠肺炎》

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世衛警告歐洲明春再添７０萬死者，法國總理也染疫

全國昨日新增４宗本土確診，大連及雲南各２宗

本港新增一宗輸入確診，患者是韓國抵港女童

黃傑龍料食肆全用安心出行時，長者兒童等可獲豁免

本港首針疫苗接種率達七成，聶德權形容為重要標誌

新加坡冀當地感染率下降後與香港實現旅遊氣泡

本港一周錄４２宗異常報告，７４歲男針後兩周內死亡

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《兩岸關係》

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國台辦表示「台獨」頑固分子清單上絕不止三人

國台辦表示正推動兩岸交通基建，已規劃福州至台北支線

國台辦表示遠東集團違法違規初步被罰約４﹒７４億人幣

國台辦回應台槍擊案槍手逃至廈門：情況進一步核實中

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