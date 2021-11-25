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25/11/2021 09:04

《出旗制勝－麥穎儀》科網股繼續承壓拖累大市，阿里創上市新低

　　《出旗制勝》恒指本周繼續偏軟，周一（２２日）失守二萬五千點關口之後，周二（２３日
）在一眾重磅科網股的拖累下再跌３００點，收市報２４６５２點，大市成交約１２９９億元。
周三早段雖可高開６５點，中段一度跌近百點，整體走勢仍偏軟，繼續於上日收市位附近爭持，
截至周二收市，恒指連跌５個交易日，累計跌１０６２點。
　　阿里巴巴（０９９８８）上周四（１８日）公布的第三季度業績大遜市場預期令市場失望，
股價翌日（１９日）急跌逾１０％失守１６０元關口支持位，雖然成交暢旺，仍不敵市場沽壓。
截至周三（２４日）早上收市，阿里股價已經連續６個交易日收跌，累計跌幅高達２０﹒６％，
見上市以來的新低。投資者如對阿里後市走勢看淡，或想用認沽證作對沖手上持倉部署，或可留
意阿里沽２８２９０，行使價１１２﹒８８元，實際槓桿４倍，引伸波幅５２﹒６％，換股比率
５０兌１，２０２２年０４月２８日到期。
　　但亦有大行發表報告指雖然對短期疲軟的消費情緒持謹慎態度，但仍然對阿新業務的巨大潛
力充滿信心，維持「買入」評級，雖然目標價由２０４元降至１９６元，相比現時阿里的股價仍
高出不少。投資者如想趁低博反彈，或可反手留意投資者如看好，或可留意阿里購２８３９０，
行使價１５０﹒１元，實際槓桿６﹒８倍，引伸波幅４９﹒８％，換股比率１００兌１，
２０２２年０２月２５日到期。
　　據報，美國與其他消費國聯手釋放戰略石油儲備，但力度未及市場預期。有分析表示，從總
體上看，增加的供應量很小，遠遜市場預期。紐約期油價格昨日收市報７８﹒５美元，升
２﹒２８％創兩周以來最大升幅。中石油（００８５７）及中海油（００８８３）周三（２４日
）逆市造好，中石油表現更為出眾，最多曾升５﹒７％，而中海油早段最多亦曾升１﹒８％。
　　投資者如看好中石油後市股價走勢，或可留意中油購２６３０８，行使價４﹒２１元，實際
槓桿９﹒６倍，引伸波幅３７﹒７％，換股比率１兌１，２０２２年０２月２５日到期。看好中
海油，則可留意海油購２７８８３，行使價９﹒８８元，實際槓桿５﹒１倍，引伸波幅
４１﹒１％，換股比率５兌１，２０２２年０９月２９日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁
　麥穎儀》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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