《運籌帷幄－梁業豪》未敢輕言跌浪已經結束

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

顯 中性和顯著向淡。港股昨天（２４日）算是呈現單日轉向，恒指陰陽燭日線圖上錄得長身軀

的陽燭，顯示大市於低位的回升動力增強。然而，近日的跌浪是否已於昨天低位２４５５８結束

，目前未可確定。筆者依然憂慮，淡友大戶會先將指數推至２４４００，完成牛熊證市場內的殺

牛證行動，才讓市況正式回升。況且，現距離１１月份期貨、期權僅餘三個交易日，近日控制了

大局的淡友大戶會輕易任由一直被綁的好友於最後時刻逃脫嗎？筆者甚表懷疑。

因此，若今天（２５日）不見好友大戶乘勝追擊，並成功將港股推上明顯地較高的水平，相

信下周二（３０日）前大巿只會於現水平反覆上落，但不排除往下突破的可能。剛見喘定的跌勢

的確有利短期局勢轉好，但能否成為事實，仍須視乎日線圖上各主要技術分析指標的變化而定。

因此，無論是投資者或投機者，現時均應繼續保持客觀的應市態度。《經濟通及交易通首席顧問

梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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