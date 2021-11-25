《行內行外－梁崇讓》社會的公平性需要平衡嗎？

《行內行外》今月中Ｆｏｏｄｐａｎｄａ旗下外賣送遞員指薪酬福利被壓榨而罷工，事源因

不滿資方壓低每張接單的服務費底價，變相減低了員工原有的收入。外賣送遞員罷工影響了全港

送外賣服務，直接影響餐飲業做外賣供應者的生意，也給消費者帶來了不便。

Ｆｏｏｄｐａｎｄａ用的是平台經營運作模式，與內地美團集團（０３６９０）類似，外賣送遞

員或外賣騎手可算是整體行業最末端的環節，較容易受到剝削，而今次送遞員被剝削事件在內地

早已發生，最後更引起內地政府關注，本會「行內行外」文章早有提及。



＊外判式剝削＊



其實此類剝削及掠奪事件，早已成為資本主義社會下的常態，也是行業寡頭壟斷行為的必然

結果，在內地的社會主義制度下，政府是會糾正這種壟斷剝削行為，現國家政策更強調社會要「

共同富裕」，但在香港資本主義社會下，香港有關當局對這理念似乎只是愛理不理。由於香港的

大部分立法會議員，或多或少都是與商界有著千絲萬縷的關係，很自然在議會上議論有關「共同

富裕」課題時也只會點到即止，搔不著癢處！環顧過去勞工界議員對保障自僱人士的權益議題鮮

有提及，本工會和筆者在發表的文章中，曾多次提及政府從沒有關注外判式的剝削行為和保障自

僱人士的權利問題，因此這些社會貧富懸殊問題只會越來越嚴重。



筆者多年前已說金融證券業是香港社會的縮影，並曾以外判模式來形容現時證券及期貨業的

行業生態，港交所（００３８８）跟持牌中介法團和持牌從業員就有如外判僱傭的關係，猶如內

地外賣騎手來比喻在香港只靠佣金收入的證券及期貨從業員。現時證券業的零佣金制度，正正表

露了金融業在有特權的外判制度下，僅靠佣金收入的從業員只能吃「西北風」了。有人金認為這

說法有點誇大，但筆者可告訴大家這與事實相差不遠，如不相信，那就讓Ｃ組經紀來一次大採訪

吧！



＊無牌無監管＊



坦白說在資本主義社會下的政府，「共同富裕」的理念實難以實行，因資本財團往往才是執

政者的幕後老闆，因此掌權者大都不會樂於服務勞工階層，大家看看這兩年西方資本主義國家，

處理疫情的手法和無限量化寬鬆「印銀紙」，來維持經濟增長便略知一二了。經濟學家佛利民曾

說過世上沒有免費的午餐，這說明凡事都有代價，而資本家唯利是圖是正常不過的，資本家不是

慈善機構，他們絕不會做虧本生意的。目前有證券業公司往往大肆宣傳買股票一世免佣和開戶大

增送，這意味了甚麼呢？這只說明有些人的收入將會變成零，而資本家則利用其他管道來掠取利

潤吧！這種補貼式的營銷手法，大家可以說是商業決定，營商智慧，但也可以說是惡性競爭和製

造壟斷的行為，那就看大家從哪一角度看和出自誰人的口，或有關當局怎樣說了，這便是誰大誰

惡誰正確嗎？筆者依稀記得，澳門賭場也曾用買滿一定金額籌碼便送酒店、船票來吸引賭客，俗

稱疊碼仔的賭場仲介人也利用折扣換籌碼的方式來吸引顧客，因此賭場坊間有一精句：「不怕你

精不怕你呆，只怕你不來！」現時香港的股票市場是否也會有這樣取態呢？



近日有傳媒報道：有多名保薦人被罰和有上市公司突然撤銷上市，有行內人士說現時的監管

條例日趨嚴厲，股票生意更難做，但似乎又是看大家從哪一角度看了，回想起以前有證券公司，

集團旗下有旅遊公司，在舉辦旅遊團期間順道去參觀證券公司，被有關當局質疑其營銷手法不當

。證券公司的銷售廣告稍有不慎，隨時會被罰或被要求廣告下架，現在互聯網的發展下，持牌法

團似乎已無此憂慮了？何況現時不申請牌照直接當網紅，其曲線推銷的效果和收入可能比持牌人

士更好，又不用受監管，莫非這就是時代轉變之利便？



＊壟斷與特權＊



後記：由去年至今，內地積極打擊行業壟斷行為，國家反壟斷局已正式在北京掛牌，另一方

面，上海訂立法規嚴禁互聯網平台利用演算法，令舊客收費較新客貴的「殺熟」行為，亦禁止平

台利用演算法妨礙、破壞其他經營者合法提供的網絡產品或服務正常運行，以及濫用市場支配地

位。已是上市公司的港交所和其他持牌法團同是中介團體，只是港交所具有特權，生意領域也越

來越廣泛，因此在港交所交易的產品和上市公司真的越來越多，包括備兌認股證、同股不同權企

業、無盈利生物科技企業、日後靠ＳＰＡＣ制度上市的企業等等，此外更可撤銷最低佣金制、實

施延長交易時間等措施剝削其他中介來增加自己的收入，更有涉嫌在利益衝突下，現仍手執上市

審批權，近期更決定放寬海外公司第二上市條件，包括降低市值門檻和無需創新產業等，不合規

的同股不同權公司（ＷＶＲ）或可變利益實體（ＶＩＥ）公司，也可以循既有架構直接轉為雙重

主要上市，同時也傳出考慮延長非港元產品的交易時間，為了增加收入，港交所真是可做到運籌

帷幄、決勝千里了。



以上現象說明香港的監管是寬鬆了還是嚴厲了？真是觀點與角度和見仁見智吧！現有持牌仲

介法團大賣廣告以價格競爭和大贈送來招徠客戶，港交所則可完全自己主導收費定價，那些是屬

於惡性競爭？那是良性競爭？那是壟斷行為？有關當局和學者必有其解說之道了。



至於Ｆｏｏｄｐａｎｄａ外賣送遞員工潮已平息，送遞員因疫情和網絡平台興起而賴以得到

發展和生存，靠佣金收入的證券及期貨從業員，因撤銷最低佣金制和互聯網興起而面臨困境，雖

然單靠佣金收入的證券及期貨從業員的工作性質與外賣送遞員有些不同，但大家都可算同是做尾

端工序的工作，一樣會受上層抽水剝削，只是證券及期貨從業員屬專業人士，大部分客戶都是自

我發掘的，還要備好資訊向客戶提供意見，可是卻無法得到合理待遇和權益保障，更要無奈接受

這種不合理的制度，工會和筆者經常向當局質疑，社會勞工設有最低工資、的士有設起表價和去

打壓Ｕｂｅｒ進佔計程車市場、旅遊業須杜絕零團費，但證券及期貨業卻不可以恢復最低佣金制

，還要容許零佣金的存在！何解？就是因弱勢群體往往被當局漠視和沒有任何特權啊！至於下屆

當選的金融服務業功能界別議員會否為業界弱勢群體請命？木宰羊！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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