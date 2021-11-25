《缸邊隨筆－石鏡泉》拜登「漏」油

《缸邊隨筆》美國政府宣布會聯同中、印、日、韓共同釋放戰略石油儲備，咁大陣仗，但油

價升，何故？



無他，拜登的宣布只屬「漏」油級。



美國話會釋放５０００萬桶戰略儲備石油，但詳情為何？



ＧａｓＢｕｄｄｙ﹒ｃｏｍ的資深石油分析員Ｐａｔｒｉｃｋ ＤｅＨａａｎ，謂這個釋油

舉措，可以將油站的油價在未來兩周下跌５至１５美仙。



美國國會之前通過了釋放１８００萬桶，但會在２０２２、２０２３、２０２４年回補。



市場之前估美國會釋放１億桶的。



響應國，日本會釋放４２０萬桶、印度會釋放５００萬桶、英國會釋放１５０萬桶。



中國一直沒有公布會釋放幾多，原因不難理解，美國揸枝旗聲大大，但自己就細細注。而中

國早在美國搖旗之前，已在釋放價有上升壓力的資源材料，例如煤等，石油亦在要釋放之列，中

國只做自己的，據估會放７５０萬桶。



美國官方公布就硬拉中國也出力，是夜行吹哨，壯膽。所以市場睇死拜登此舉是「漏」油之

舉，故油價升，如一個月後油價回企８５美元上時，拜登會再「漏」油？



美國《財富雜誌》２３日稱這個環球釋油是美國的「外交勝利」，《路透社》則稱「非同尋

常」。是耶非耶？一、兩個月後便知。



＊今次釋油儲 實杯水車薪＊



市場一般認為，今次約釋放６０７０萬桶石油，折算為每天供應２０萬桶，認真杯水車薪，

要共釋放１億萬桶，才可以對油價產生遏抑力。



加拿大石油一直供過於求，特朗普時期特朗普支持美加兩國建Ｋｅｙｓｔｏｎｅ管道，以輸

入加拿大油。但拜登上台後便叫停，美國要油，續建Ｋｅｙｓｔｏｎｅ管道啦。



又或美國可以出台融資渠道，協助中小型頁岩油企又再掘油，但問題是，增產了，到明年初

就會有產油過剩，美政府又頭痛，故拜登只叫油組國增產，但就不叫自己油商增產。



又或者，美國解除對委內瑞拉及伊朗的限制，每天就可以有多數百萬桶石油流入市場。



種種方法不用，而只要求釋放儲備，用意為何？就是拜登都知，明年初石油會供多於求，油

價會回下。



但如果石油儲備釋放完，石油需求仍殷，油價未能下，反升，美通脹將如何，美息將如何？

這可以是杞人憂天，但看美國石油庫存，就不能不擔心，１１月１８日美國能源信息署

（ＥＩＡ）數據顯示，前周原油庫存下跌超預期。



摩根士丹利已預期美儲局將會更激進加息，花旗集團近日也加入這個行列。如原油價稍後回

企上８２╱８５美元桶時，市場就不能不預期美息會加得快了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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