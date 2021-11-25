【酒向高端】啤酒市場轉戰高檔，潤啤百威揀邊杯？

《經濟通通訊社記者戚朗軒２５日專訊》恒指服務公司公布最新一輪季檢，華潤啤酒

（００２９１）時隔超過五年重新納入恒指成分股。潤啤染藍後，合計百威亞太（０１８７６）

，恒指６４隻成分股中將會有兩隻啤酒股。近期國家強調內需市場，啤酒於內地市場龐大，兩「

杯」染藍啤酒，哪杯更耐喝？



＊啤酒行業轉戰高端市場＊



內地啤酒市場由為數不多的大企業把持，潤啤為市佔最大龍頭，截至２０２０年佔３０％份

額，第二位為青島啤酒（００１６８）的２１％，第三位則為百威亞太的１６％。行業龍頭均在

低、中、高端市場有完整布局，可以每５００毫升售價劃分：６元（人民幣．下同）以下為低端

，介乎６至１０元為中端，１０元以上則可稱之為高端。

各大啤酒企業滲透各層市場，單是頭三位企業就已坐擁接近七成份額，可見啤酒市場已接近

飽和，並邁向寡頭壟斷。內地消費者對啤酒產品的忠誠度很高，但各大品牌差別較細，令到各款

產品的議價能力都不大，但需求量大，故此啤企容易成為收入穩定但增長較慢的「現金牛」。

啤酒產品在內地發展多年，早前以低價搶佔市場，多年來建立平民化，以及多在聚會場合暢

飲的形象。但「平民化」既是優點，也是缺點，啤酒打入一般百姓之中後，「便宜」形象深入民

心。近年啤酒行業為突破收入增長瓶頸，由已飽和的中低端市場轉戰高端市場，然而產品「便宜

」形象未改，擴闊高端市場仍然是啤企龍頭的一大難關。



＊潤啤高端布局完整＊



潤啤近年在建構高端市場花了不少心力，按年齡層及消費力設計產品，再配合相應營銷策略

。以「雪花」品牌為例，其四大高端產品皆有不同面向。「勇闖天涯Ｓｕｐｅｒ Ｘ」系列主打

１８歲以上年輕消費者，單價約８至１０元，系列贊助內地街舞綜藝節目，強調年輕人精神。另

外有單價接近，但主打稍為成熟、２５歲以上追求潮流品味的「馬爾斯綠」，此系列亦贊助有關

時尚潮流的綜藝節目。另外有「匠心營造」，包裝更具中華典雅氣派，講究釀造過程，主打更成

熟年齡層人士，尤以商務人士為主，單價在１５元以上。最後亦有主打夜場等更高消費場合，單

價１８元以上的「臉譜啤酒」。

百威亞太一向都以外地進口品牌形象為主，在高端市場穩佔首位，主打的「百威經典」一直

都是高端市場的中流砥柱，另外亦有以高尚氣派包裝的「百威金尊」，單價較高，與潤啤「匠心

營造」的客群相似。百威亞太亦提供更高消費的「鵝島」，主打多款創意口味的精釀啤酒系列。

儘管百威亞太一直深耕高端市場，但潤啤近年積極開拓高端市場，增長亦見加快。潤啤今年

中期業績提到，上半年「馬爾斯綠」銷量以中雙位數增長，「勇闖天涯Ｓｕｐｅｒ Ｘ」銷量更

以倍增，整體次高檔及以上啤酒銷量達１０億升，帶動上半年毛利按年升１８％。由此可見，潤

啤營銷搶攻高端市場的成效可觀，亦較百威亞太更為積極，未來提升顧客忠誠度及銷量增長可期

。



＊啤酒「上得大枱」？＊



啤酒高端之爭更蔓延至「超高端」市場。繼青島啤酒推出每瓶８１５毫升，售價逾３００元

的「百年之旅」後，華潤雪花再突破高點，推出兩瓶９９９毫升一盒，賣９９９元的「醴」套裝

。醴是古代的酒精飲品，但因為酒精濃度較低而在古代不受重視。雪花以古法重塑醴，瓶身綴以

古代紋飾，並配以兩套酒杯連杯墊以及開瓶器。但有不少意見都指售價太貴，覺得啤酒不應如此

高價，印證啤酒根深柢固的「便宜」形象。

銷量方面亦反映，實驗性質較重的「醴」未能成為銷售額的增長動力，所以其銷量也在其次

，但標明未來潤啤的發展指標意義更大。潤啤今年８月就宣布注資山東景芝白酒，首度進軍白酒

行業。景芝主營釀製高酒精濃度白酒，即類似茅台的烈酒。若果啤酒為平民之選，白酒就是體面

之選。最普通一瓶５００毫升飛天茅台，也索價逾２０００元。潤啤進佔白酒業，正正為其高端

市場布局的重要一步。參考白酒的行銷策略，將「醴」等啤酒產品，包裝成「上得大枱」、與白

酒烈酒平排的體面大酒都並非無可能。



＊白酒業務支撐高端化轉型＊



憑藉潤啤積極營銷策略拓展高端啤酒市場，進軍白酒業為整體業務增加多元性，同時有望改

變其作為啤酒企業的平民化形象，為公司高端化轉型注入更大動力。此外，潤啤的國企背景亦是

其轉型高端市場的一大助力。故相較百威亞太而言，潤啤於內地市場的收入增長更為明朗。

潤啤股價自１０月開始穩步上揚，日線圖ＭＡＣＤ值亦能持續維持在零以上，短期表現有支

持。惟１４ＲＳＩ走高，再一輪小升後或有輕微回調。自１０月初展開升浪以來，股價都未有收

穿２０天線，故股價回落至２０天線約６３至６４港元附近可以吼入，目標先看７月高位約７０

港元。中長線而言，按其業務發展良好為計，有望突破頂位７８﹒１２５港元。

