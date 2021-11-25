《盤後部署》港股受累騰訊勢弱，短期或下試二萬四

《經濟通通訊社２５日專訊》恒指今早高開１４點報２４６９９點，開市初段曾跌逾百點，

其後科技股抽高，加上賭股及地產股撐市帶動恒指倒升。惟全日成交淡薄，持續悶局。最終恒指

全日收報２４７４０點，升５４點或升０﹒２２％，主板成交１０８６﹒１４億元。國企指數報

８８０９點，升１４點或升０﹒１７％。恒生科技指數報６３５８點，升６６點或升１﹒０５％

。

Ａ股走低，上證綜合指數報３５８４點，跌８點或跌０﹒２４％，成交４５０５﹒５９億元

人民幣。深證成份指數報１４８２７點，跌５９點或跌０﹒４０％，成交２７８９﹒３７億元人

民幣。



＊騰訊捱沽拖累港股走勢＊



筆者繼續對港股走勢看法偏淡。首先，近期港匯持續呈弱勢，市場資金流動性下降，市場缺

水或會持續影響港股表現。

其次，見近期北水持續減少流入港股，本月淨入資金力度不大，僅有３日淨入逾１０億元，

其餘日子北水掃貨少及淨賣出。此外，截至上日（２４日）止，騰訊（００７００）已連續第十

日遭北水沽出，騰訊捱沽或間接令港股走勢偏弱。

第三，歸根究底，港股面對當前監管和違約風暴問題，投資者仍難以評估當中風險，監管當

局的政策經常為市場帶來「驚喜」，市場自然無所適從，基金甚至意興闌珊離場，因為基金普遍

追求穩定收益，以及安全邊際（ｍａｒｇｉｎ ｏｆ ｓａｆｅｔｙ）。若內地的監管政策依然

模糊不清，料港股走勢繼續偏弱。

短線而言，科技股乏善足陳，加上仍未見北水大幅度重新掃貨港股，恒指再度下試二萬四不

足為奇。（ｋｓ）

