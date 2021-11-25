【國際要聞】瑞典首位女首相上任７小時即辭職

《經濟通通訊社２５日專訊》瑞典史上首位女首相安德森，上任後僅７小時，就因為國會未
通過其預算案而辭職，令該國陷入政治風波。安德森本月初成為社會民主黨黨魁，並於２４日當
選聯合政府首相。不過，她在預算案中提出提高養老金，在國會引發盟友分裂，綠黨決定終結與
社民黨的合作，最終令預算案未獲通過。（ｊｆ）
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