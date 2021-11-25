《政經范局－范強》難民從哪來？要到哪裏去？

《政經范局》９０年代我仍在歐洲從事新聞工作時，難民給當地帶來的問題似乎僅限於一種

視覺衝擊：那多半是一小段電視新聞，或是報章上的一張照片，在某個面向地中海的沙灘上，身

穿比堅尼泳衣的歐洲女士，驚恐地眺望著海上漂過來的一具浮屍。

此時的歐洲一片欣欣向榮：俄羅斯的寡頭新貴們正將拆解蘇聯得來的巨款，一筆筆轉到倫敦

金融城；布魯塞爾的歐盟官員們則忙於籌備歐元誕生的各種細節與慶典。哪有人會想到數以百萬

計的中東難民，會在之後某個時刻踏上歐洲的碼頭，在貫通國與國之間的鐵路和曠野上，發動一

場浩浩蕩蕩而又無法阻擋的「進軍」？



＊歐洲阻擋不了的進軍＊



２０１０年底爆發阿拉伯之春時，我已返回香港多年，繼續國際新聞報道工作；遙看斯時歐

洲民眾的反應，仍只是體會到那種目睹異域政權一個接一個倒台的歡欣。顏色革命於次年演變成

利比亞的武裝衝突，當卡達菲政權在美歐軍事干涉下崩潰後，大批軍火又從面向地中海的該國第

二大城市班加西，瞞天過海偷運到敍利亞，隨即輪到敍國內戰的上演。

歐盟此時陷入反恐戰爭、希臘債務危機，在政治上需要修補內部裂痕，經濟上需要為歐元褪

歐盟此時陷入反恐戰爭、希臘債務危機，在政治上需要修補內部裂痕，經濟上需要為歐元褪

色的光環充電。可以預期的是，從暴政中解放出來的中東人民，不僅需要西方企業代為管理石油

產業，而且還可以抵押國庫中的黃金儲備，供西方企業參與戰後重建。地中海彼岸的哀鴻遍野，

顯然還沒有為歐洲人敲響警鐘。



＊地中海彼岸哀鴻遍野＊



難民危機的到來的確也經過了一個緩慢的過程的黎波里、班加西、大馬士革、阿勒頗的子民

們用了足足４年時間，才接受他們的家園和未來都已被戰火吞噬。富裕家庭把家中值錢的物品悉

數當掉，為一家大小換取地中海上死亡偷渡船的擠身之所。２０１５年９月初，我收到一張發自

土耳其的新聞照片－－一具男童的屍體被沖上該國的博德魯姆海灘。

他是３歲的艾蘭，他的母親和同樣年幼的哥哥連屍體都找不著，一家四口只有父親活著游上

岸。伏臥在海灘上的艾蘭成為中東現狀的最真實寫照，擊潰了歐洲政治家和民眾的心理防線，成

為歐洲無法承擔其國際道義責任的噩夢開始。本來還舉棋不定的德國總理默克爾作出了她一生最

勇敢，但同時亦引發最大爭議的決定－對上百萬中東難民開放國門。她為此飽受唾罵，終於在６

年後拖著疲乏的身體退出政壇。



＊沒有盡頭的逃難之旅＊



歐洲面對的難民問題卻仍然沒有盡頭。當初敍利亞爆發內戰的時候，獲得西方支持的庫爾德

族滿心歡喜，以為可以在敍利亞、伊拉克和土耳其之間建立他們的親西方國度。然而此時輪到特

朗普當上美國總統，二話不說撤走了駐守在敍北的美軍，任由庫族暴露在土耳其和敍利亞軍隊的

炮口下。正如數年前敍利亞人逃難般，現在輪到庫爾德人擠進天寒地凍的臨時帳篷，開始籌措他

們的「逃難之旅」。

這一回他們聯同其他中東難民，穿越高加索山脈進入白羅斯的叢林。因此，當歐盟嚴厲指摘

白羅斯與俄羅斯在邊境製造政治陰謀時，真正的問題卻被掩飾了：「難民從哪來？要到哪裏去？

」

從時空角度而言，今天這些拿著玻璃樽、木棍和波蘭軍警對峙的難民，來自２００２年後不

斷被重炮轟擊的摩蘇爾﹔２０１１年軍閥混戰的的黎波里城郊﹔次年被伊斯蘭國血洗的阿勒頗；

以及２０１９年四面楚歌的庫爾德自治區。而早前喀布爾局勢的混亂，預示難民還很可能包括即

將來自２０２１年的阿富汗……



＊歐盟參加了每一次行動＊



歐盟成員國的軍隊，參加了這段時間製造中東難民的每一次軍事行動，白俄羅斯卻並沒有。

事實上，過去數年難民取道土耳其進入希臘時，歐盟也指摘過土國搞邊境陰謀。最為諷刺的是，

世上確曾有一個人死心塌地為歐洲阻截這些難民，就是１０年前暴屍街頭的卡達菲，他和他曾經

統治的國家現在都已死而不能復生。

更何況，無論難民從何處來，他們都是想到西方去。滯留土耳其的難民已達３５０萬，歐盟

願意向埃爾多安支付６０億歐元留住這些人，算是體面地堵住了難民從地中海闖入希臘的海路。

可是難民們執意要踏上歐盟的土地，現在居然迂迴到了白俄羅斯。歐盟這回若想白俄羅斯幫忙有

一定難度，因為她的一些成員國，不久前還忙於推翻白俄總統盧卡申科。

此刻回想９０年代的歐洲，那是多麼美好？難民這個詞帶來的不安，僅限於打開電視和報紙

的一刻；只要閉上眼睛，現實與新聞就會瞬間回到舒適的距離。

