【外圍經濟】德第三季ＧＤＰ終值按季升１﹒７％，料未來數月受壓

《經濟通通訊社２５日專訊》德國第三季國內生產總值（ＧＤＰ）終值按季增長１﹒７％，

較德國統計局上月底公布的初值１﹒８％低，顯示即使是在新冠疫情死灰復燃前，德國經濟增長

規模亦未達最初估算。

由於德國注重製造業，經濟增長受到供應短缺影響。此外，１０月份通脹亦達到４﹒５％。

隨著疫情及通脹加劇，料未來數月ＧＤＰ增長會進一步受壓。（ｊｆ）





