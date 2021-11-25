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即市新聞

25/11/2021 17:56

《台股攻略－黃振宇》電子權值股走勢偏軟，大市維持窄幅上落

　　《台股攻略》台股今日（２５日２）靠穩１７６００點關口，在元宇宙、ＡＢＦ及航運三雄
板塊帶領下，指數上揚但動力不大，最終升１２點，收１７６５４點，成交金額為３００６﹒９
億元（新台幣．下同）。
　　電子權值股走勢偏軟，台積電收６０３元，無起跌；日月光投控收１０４元，升１％；矽力
─ＫＹ跌１﹒２％，聯電、鴻海、聯發科及大立光均微跌０﹒２％至０﹒５％。至於市場資金轉
向元宇宙概念股，銅箔基板廠的台光電受惠數據中心需求不斷增加、５Ｇ基礎建設加速及資料傳
輸速度提升，其股價漲停，收２６９﹒５元創新高。另外，布局智能光學產品的佳能亦漲停，其
餘元宇宙概念股的怡利電漲停，宏達電、凌陽及義隆均升超過１％。ＡＢＦ概念股的欣興升
６﹒１％，南電升２﹒３％，景碩升近２％。貨運板塊的陽明及長榮升超過３％，萬海升
２﹒３％。封裝廠菱生的總經理蔡澤松在今日召開法說會表示，看好明年晶圓及封裝材料市場需
求，集團將強化投入第三代半導體領域，料為公司帶來機會，其股價收２６﹒４５元，升近１％

　　電子權值股乏力，限制指數上升空間，現時大市仍然維持窄幅上落，建議投資者關注成長潛
力較好的電動車供應鏈及逐漸復甦的航運板塊。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及
業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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