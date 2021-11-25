《台股攻略－黃振宇》電子權值股走勢偏軟，大市維持窄幅上落

《台股攻略》台股今日（２５日２）靠穩１７６００點關口，在元宇宙、ＡＢＦ及航運三雄

板塊帶領下，指數上揚但動力不大，最終升１２點，收１７６５４點，成交金額為３００６﹒９

億元（新台幣．下同）。

電子權值股走勢偏軟，台積電收６０３元，無起跌；日月光投控收１０４元，升１％；矽力

─ＫＹ跌１﹒２％，聯電、鴻海、聯發科及大立光均微跌０﹒２％至０﹒５％。至於市場資金轉

向元宇宙概念股，銅箔基板廠的台光電受惠數據中心需求不斷增加、５Ｇ基礎建設加速及資料傳

輸速度提升，其股價漲停，收２６９﹒５元創新高。另外，布局智能光學產品的佳能亦漲停，其

餘元宇宙概念股的怡利電漲停，宏達電、凌陽及義隆均升超過１％。ＡＢＦ概念股的欣興升

６﹒１％，南電升２﹒３％，景碩升近２％。貨運板塊的陽明及長榮升超過３％，萬海升

２﹒３％。封裝廠菱生的總經理蔡澤松在今日召開法說會表示，看好明年晶圓及封裝材料市場需

求，集團將強化投入第三代半導體領域，料為公司帶來機會，其股價收２６﹒４５元，升近１％

。

電子權值股乏力，限制指數上升空間，現時大市仍然維持窄幅上落，建議投資者關注成長潛

力較好的電動車供應鏈及逐漸復甦的航運板塊。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及

業務發展主管 黃振宇》



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