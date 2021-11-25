《窩輪豪情－梁業豪》深入了解牛熊證殺倉的威力與成因

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、能

源業與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為友邦保險

（０１２９９）、小鵬汽車（０９８６８）與思摩爾國際（０６９６９），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選新世界（０００１７）、小米（０１８１０）與港交所（００３８８）。

現時本欄依然認為，投資者不應低估恒指被質低至２４４００的可能性，雖則觀乎大市從低

位有力回升的表現，這個可能性的確減弱了。以昨天（２４日）收市時的情況計算，若恒指跌抵

２４４００，將共有４２隻恒指牛證被強制性收回，其總街貨量可產生等同１７１６張恒指期貨

淡倉的殺傷力。須注意的，為書本理論告訴我們，牛熊證發行商於售出的恒指牛證被強制性收回

時，會將手上持有作對沖用的恒指期貨好倉平掉，因而產生推低大市的動力。於真實戰況中，實

情是他們會於恒指迫近其相關牛證的收回價時，便提早主動入市平掉恒指期貨好倉，令恒指牛證

被殺倉成為事實。換言之，殺倉情況的出現有可能是牛熊證發行商自己製造出來的。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

