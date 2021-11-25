  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/11/2021 09:43

《窩輪豪情－梁業豪》深入了解牛熊證殺倉的威力與成因

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、能
源業與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為友邦保險
（０１２９９）、小鵬汽車（０９８６８）與思摩爾國際（０６９６９），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選新世界（０００１７）、小米（０１８１０）與港交所（００３８８）。
　　現時本欄依然認為，投資者不應低估恒指被質低至２４４００的可能性，雖則觀乎大市從低
位有力回升的表現，這個可能性的確減弱了。以昨天（２４日）收市時的情況計算，若恒指跌抵
２４４００，將共有４２隻恒指牛證被強制性收回，其總街貨量可產生等同１７１６張恒指期貨
淡倉的殺傷力。須注意的，為書本理論告訴我們，牛熊證發行商於售出的恒指牛證被強制性收回
時，會將手上持有作對沖用的恒指期貨好倉平掉，因而產生推低大市的動力。於真實戰況中，實
情是他們會於恒指迫近其相關牛證的收回價時，便提早主動入市平掉恒指期貨好倉，令恒指牛證
被殺倉成為事實。換言之，殺倉情況的出現有可能是牛熊證發行商自己製造出來的。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning25/11/2021
林家亨：收緊騰訊應用程式監管非新規　現價宜分注吸納
財經熱話25/11/2021
【虛幣世界】泰達幣兌人民幣匯率回升，主要加密貨幣靠穩
財經熱話24/11/2021
中銀香港發行200萬張北京冬奧紀念鈔　單鈔售138元
中國故事24/11/2021
《神州經脈》中國重啟進口澳洲煤炭　滬綜指三千六得復失
財經熱話24/11/2021
小米季績無驚喜手機業務隱憂多　美銀最淡睇18.7元
財經熱話24/11/2021
【快手快樂】快手績後漲半日獲逾4億淨掃貨　接近升抵目標價？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【ArtInvest賞你】Christie's 佳士得拍賣預展導賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金