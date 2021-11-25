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25/11/2021 08:24

【虛幣世界】泰達幣兌人民幣匯率回升，主要加密貨幣靠穩

　　《經濟通通訊社記者李皆穎２５日報道》隨著內地政府禁止加密貨幣之後，穩定幣泰達幣
（Ｔｅｔｈｅｒ）兌人民幣的匯率在過去一星期逐漸回升，加密金融服務提供商　Ｂａｂｅｌ　
Ｆｉｎａｎｃｅ表示，自中國禁令推出後，泰達幣兌人民幣匯率一直存在折扣，而回升兌中國的
加密市場而言屬利好消息。
　　另一方面，感恩節前美股大致走勢靠穩，加密貨幣市場走勢略同，比特幣大部分時間都受制
於五萬七美元關口，有消息指美聯儲官員考慮提前加息，投資者普遍持觀望態度。有分析指，比
特幣需要突破六萬至六萬五美元的阻力位，才會重返上升通道。
　　虛擬貨幣價格走勢靠穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報５７３５４﹒９６元（美元．下同
），升０﹒３８％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４２７３﹒１４元，升０﹒０７％；艾
達幣報１﹒６５元，跌０﹒４８％；瑞波幣報１﹒０３元，跌０﹒４７％。

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