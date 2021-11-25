  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/11/2021 09:31

《異動股》佳兆業復牌飊兩成，提協商還１５億人幣理財產品

　　《經濟通通訊社２５日專訊》佳兆業（０１６３８）今天復牌，現價升２０﹒７９％，報
１﹒２２元，該股成交約７９０萬股，涉資９６４萬元；佳兆業健康（００８７６）無升跌，報
０﹒１１元；佳兆業資本（００９３６）無升跌，報０﹒４元；佳兆業美好（０２１６８）升
１﹒４９％，報１３﹒６６元。
　　佳兆業集團公布，就本金額約１４﹒９３億元人民幣到期理財產品提出協商償還措施。集團
指，已就本金額約１０﹒９７億元人民幣的理財產品實施償還措施，包括由相關本金額到期當月
第２０日開始兌付１０％本金額及利息，自到期日起每３個月再兌付１０％本金額及利息；而未
償還本金額將按照４﹒３５％的利率向持有人支付延期利息。餘下約４億元人民幣的本金額，正
與相關持有人協商償還措施。
　　另外，集團就今年１２月７日到期未償還本金額４億美元之現有票據提出交換要約，現有票
據交換及同意代價總額，包括：（１）現有票據每１０００美元本金額２５美元（現金代價）；
（２）本金總額１０００美元的２０２３年到期美元計價優先票據（新票據）；及（３）資本化
利息。新票據將於２０２３年６月６日到期，按年利率６﹒５％計息。資本化利息指現有票據應
計及未付利息，將以新票據的形式作為資本化利息而非現金支付。交換要約及同意徵求備忘錄將
於１２月２日屆滿。
　　現時，恒生指數報２４６９９，升１４點或升０﹒０６％，主板成交４３﹒１６億元。國企
指數報８７８９，跌５點或跌０﹒０６％。恒生科技指數報６３０２，升１０點或升０﹒１７％

　　即月期指新報２４６３４，跌５４點，低水６６點。即月國指期貨報８７７２，跌２６點，
低水１８點。即月科指期貨新報６２９４，升３點，低水９點。
　　上證綜合指數報３５９３，升０點或升０﹒０２％，成交２８﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報１４８８４，跌２點或跌０﹒０２％，成交１９﹒４５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　佳兆業（０１６３８）　　　　１﹒２２元　升２０﹒７９％
　　佳兆業健康（００８７６）　　０﹒１１元　　　　　無升跌
　　佳兆業資本（００９３６）　　　０﹒４元　　　　　無升跌
　　佳兆業美好（０２１６８）　１３﹒６６元　　升１﹒４９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話25/11/2021
【虛幣世界】泰達幣兌人民幣匯率回升，主要加密貨幣靠穩
財經熱話24/11/2021
中銀香港發行200萬張北京冬奧紀念鈔　單鈔售138元
中國故事24/11/2021
《神州經脈》中國重啟進口澳洲煤炭　滬綜指三千六得復失
財經熱話24/11/2021
小米季績無驚喜手機業務隱憂多　美銀最淡睇18.7元
財經熱話24/11/2021
【快手快樂】快手績後漲半日獲逾4億淨掃貨　接近升抵目標價？
財經熱話24/11/2021
第六屆聯大投資比賽圓滿結束　冠軍由中文大學同學奪得
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【ArtInvest賞你】Christie's 佳士得拍賣預展導賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金