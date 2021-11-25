《異動股》佳兆業復牌飊兩成，提協商還１５億人幣理財產品

《經濟通通訊社２５日專訊》佳兆業（０１６３８）今天復牌，現價升２０﹒７９％，報

１﹒２２元，該股成交約７９０萬股，涉資９６４萬元；佳兆業健康（００８７６）無升跌，報

０﹒１１元；佳兆業資本（００９３６）無升跌，報０﹒４元；佳兆業美好（０２１６８）升

１﹒４９％，報１３﹒６６元。

佳兆業集團公布，就本金額約１４﹒９３億元人民幣到期理財產品提出協商償還措施。集團

指，已就本金額約１０﹒９７億元人民幣的理財產品實施償還措施，包括由相關本金額到期當月

第２０日開始兌付１０％本金額及利息，自到期日起每３個月再兌付１０％本金額及利息；而未

償還本金額將按照４﹒３５％的利率向持有人支付延期利息。餘下約４億元人民幣的本金額，正

與相關持有人協商償還措施。

另外，集團就今年１２月７日到期未償還本金額４億美元之現有票據提出交換要約，現有票

據交換及同意代價總額，包括：（１）現有票據每１０００美元本金額２５美元（現金代價）；

（２）本金總額１０００美元的２０２３年到期美元計價優先票據（新票據）；及（３）資本化

利息。新票據將於２０２３年６月６日到期，按年利率６﹒５％計息。資本化利息指現有票據應

計及未付利息，將以新票據的形式作為資本化利息而非現金支付。交換要約及同意徵求備忘錄將

於１２月２日屆滿。

現時，恒生指數報２４６９９，升１４點或升０﹒０６％，主板成交４３﹒１６億元。國企

指數報８７８９，跌５點或跌０﹒０６％。恒生科技指數報６３０２，升１０點或升０﹒１７％

。

即月期指新報２４６３４，跌５４點，低水６６點。即月國指期貨報８７７２，跌２６點，

低水１８點。即月科指期貨新報６２９４，升３點，低水９點。

上證綜合指數報３５９３，升０點或升０﹒０２％，成交２８﹒４６億元人民幣。

深證成份指數報１４８８４，跌２點或跌０﹒０２％，成交１９﹒４５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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佳兆業（０１６３８） １﹒２２元 升２０﹒７９％

佳兆業健康（００８７６） ０﹒１１元 無升跌

佳兆業資本（００９３６） ０﹒４元 無升跌

佳兆業美好（０２１６８） １３﹒６６元 升１﹒４９％

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（ｅｒ）

