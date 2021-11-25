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25/11/2021 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流入２４﹒２億人幣，快手熱捧比亞迪沽

　　《經濟通通訊社２５日專訊》恒指高開１４點，報２４６９９點。最高升７７點報
２４７６２點，最低跌１５２點報２４５３２點。恒指收報２４７４０點，升５４點或
０﹒２２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２４﹒２億元人民幣，減少２２﹒９％。快手（０１０２４）
、思摩爾國際（０６９６９）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是比亞迪股份
（０１２１１）、舜宇光學科技（０２３８２）、中國移動（００９４１）。
　　主板成交１０８６﹒１４億元減少２０﹒９％。其中港股通成交２４９﹒４億元，佔總成交
２３％。

＊快手績後獲大行上調目標價＊

　　快手季績勝預期，績後多家大行上調其目標價，當中摩根士丹利及匯證分別將其目標價上調
至１０５元及９５元。快手昨天急升後現回吐，最高曾見１０１元，最低跌至９６﹒７元，收市
跌１﹒８６％報９７﹒８５元，北水淨買入６﹒５億元。
　　思摩爾國際升３﹒１４％報４９﹒３元，北水淨買入４﹒７億元。騰訊控股升１﹒１９％報
４７７﹒８元，北水淨買入２﹒１億元。比亞迪股份跌２﹒２３％報３０６﹒８元，北水淨賣出
３﹒９億元。舜宇光學科技升１﹒４５％報２３７﹒２元，北水淨賣出１﹒６億元。中國移動跌
０﹒１１％報４７﹒３５元，北水淨賣出１﹒６億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　　６﹒４８
　　思摩爾國際　（０６９６９）　　　　　　４﹒７３
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　２﹒１５
　　比亞迪電子　（００２８５）　　　　　　１﹒７５
　　華潤電力　　（００８３６）　　　　　　１﹒６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　－３﹒９３
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－１﹒６５
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－１﹒６１
　　恒騰網絡　　　（００１３６）　　　　　－０﹒６９
　　碧桂園服務　　（０６０９８）　　　　　－０﹒５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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