《美元走勢－羅明立》歐元缺利好因素，關注１０天線１﹒１３００

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒３９ １１５﹒４５ １１５﹒３０

歐元╱美元 １﹒１２１４ １﹒１２１６ １﹒１２０３

英鎊╱美元 １﹒３３４９ １﹒３３５２ １﹒３３２８

美元╱瑞郎 ０﹒９３３６ ０﹒９３４１ ０﹒９３３１

美元╱港元 ７﹒７９７１ ７﹒７９８４ ７﹒７９５０

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《美元走勢》周三（２４日）德國公布１１月Ｉｆｏ商業景氣指數為９６﹒５，較１０月時

有所下降，亦略差過預期。美國上周初次申請失業救濟人數只有１９﹒９萬，好過預期的２６萬

，反映就業市場繼續復甦，而第三季經濟增長由２﹒２％向下修正為２﹒１％，１０月ＰＣＥ物

價指數及核心指數繼續走高，數據基本符合預期，但１０月耐用品訂單卻按月跌０﹒５％。

此外，聯儲局的會議紀錄顯示，局方預期明年中結束資產購買計劃，同時承認通脹惡化情況

比預期來得猛，令到加快收水的聲音增加，局方對此的態度保持開放，會靈活調整政策的步伐。

市場認為言論有所轉趨強硬。美匯受數據及聯儲局紀要內容的支持而造好，升近９７關口，歐元

曾經跌至１﹒１１８５附近。今日（２５日）為感恩節假期，美國休市一天，未有較重要的經濟

數據，估計市場會相對淡靜。歐元較接近的支持是１﹒１１５０，但反彈力度未必太大，暫時缺

乏利好因素，單憑技術調整未必能持續太久，先關注１０天線的１﹒１３００。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒１２００ １﹒１３２０ １﹒１１５０

美元兌日圓 買入日圓 １１５﹒６０ １１４﹒３０ １１６﹒００

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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