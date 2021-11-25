《本港經濟》１０月出口貨值按年升２１﹒４％，勝市場預期

《經濟通通訊社２５日專訊》政府統計處公布，今年１０月份本港整體出口按年升

２１﹒４％至４１８３億元，較９月升１６﹒５％擴闊，並較市場預測升２０﹒７％為高，而進

口貨值則升１７﹒７％至４４８７億元，升幅比９月的２３﹒５％和市場預估升１９﹒５％為低

。今年１０月份錄得有形貿易逆差３０５億元，相等於商品進口貨值的６﹒８％。



＊首十個月出口貨值升２６﹒７％＊



今年首十個月的商品整體出口貨值較２０２０年同期上升２６﹒７％。同時，商品進口貨值

上升２５﹒５％。今年首十個月錄得有形貿易逆差３０１７億元，相等於商品進口貨值的７％。

今年１０月，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升２２﹒７％。此地區內，輸往大部分主要目

的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是韓國（升４９﹒９％）、台灣（升４８﹒５％）、新加坡

（升４１﹒６％）和馬來西亞（升３５﹒６％）。輸往中國內地（內地）的整體出口貨值亦上升

２１﹒５％。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤

其是美國（升１９﹒９％）。

今年首十個月與去年同期比較，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是英

國（升７７﹒３％）、台灣（升４６﹒１％）、韓國（升４２﹒２％）、印度（升３０﹒９％）

和內地（升２８﹒２％）。



＊輸往內地歐美出口顯著增加＊



政府發言人表示，隨著全球經濟復甦，１０月份商品出口繼續錄得強勁的按年增幅，儘管比

較基數低亦是部分原因。輸往內地、美國和歐盟的出口均明顯增長，輸往其他主要亞洲市場的出

口則見不同程度的升幅。今年首十個月合計，商品貿易總額達８﹒２９萬億元，較２０１８年同

期的高位超出１２﹒５％。

展望未來，外部需求進一步恢復應會在短期內繼續支持香港的出口表現。然而，許多地方的

疫情惡化和供應瓶頸可能會拖慢環球經濟增長。中美關係和地緣政治局勢發展也須繼續關注。政

府會密切留意相關情況。（ｃｌ）

