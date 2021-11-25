恒生：關穎嫺退任財富管理及個人銀行業務主管，匯豐李樺倫接任

《經濟通通訊社２５日專訊》恒生銀行（０００１１）宣布，關穎嫺將於明年２月１日榮休

，她將退任該行執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管。同日，李樺倫將接任財富管理及個人

銀行業務主管一職。李氏將於明年１月１日加入恒生為候任財富管理及個人銀行業務主管及執行

委員會委員。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，衷心感謝關穎嫺在過去２７年來為該行竭誠盡心

作出的卓越貢獻。在其優秀的領導下，該行的財富管理及個人銀行業務持續優化以客為本的方案

和服務、拓展業務策略聚焦的客戶群、以及提升數碼能力以達至可持續的增長。我祝願她退休後

生活愉快。

施穎茵續表示，十分歡迎李樺倫加入恒生的大家庭，並且很高興她憑藉其廣泛經驗及遠大目

光，在該行堅實的基礎上進一步提升恒生在香港及大灣區的財富管理及個人銀行業務，為客戶帶

來更多優質及創新的服務，引領業務再創高峰。

在加入恒生前，李樺倫服務匯豐集團超過２４年，曾在不同範疇擔任管理職位，包括橫跨香

港、內地和亞太地區的個人銀行業務、信用卡及客戶提案等。就任此職位前，她是匯豐中國廣東

聯席行政總裁兼財富管理及個人銀行業務總經理。（ｂｉ）



