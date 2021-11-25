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25/11/2021 18:52

【新冠肺炎】本港新增６宗輸入個案，５宗涉變異病毒株感染

　　《經濟通通訊社２５日專訊》衞生署衞生防護中心公布，本港新增６宗輸入確診個案，至今
本港個案累計１２４１８宗（包括１２４１７宗確診個案和一宗疑似個案）。
　　新增個案中，５宗涉及變異病毒株的感染，另一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及兩
男四女，年齡介乎１至４５歲，全部由Ａ組指明地區（高風險）抵港。四人抵港時在香港國際機
場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，其餘兩人在檢疫期間確診。
　　另外，就富豪機場酒店涉及兩宗個案的群組，中心已安排由１１月１１至１４日曾入住該酒
店的５１１１號和５１１２號房間左右相連的三間房間（即５１０５至５１２０共１２間房間）
的１２名人士到竹篙灣檢疫中心進行１４天的強制檢疫。暫時未有相關確診個案。
　　根據香港大學進行的全基因組測序分析結果，進一步確認兩宗個案基因排序十分相似，並帶
有新出現的病毒株譜系Ｂ﹒１﹒１﹒５２９，與於南非及博茨瓦納發現的排序相似，顯示由南非
抵港的個案１２３８８為源頭個案。現時，有關此譜系對於公共衞生影響的科學資料仍然不足。
世界衞生組織已將此譜系指定為正開展進一步監測的病毒株。中心會密切監察最新的發展。
　　由於尼泊爾航空營運於１１月２３日由尼泊爾加德滿都飛抵香港的航班（ＲＡ４０９）有一
名乘客經抵港檢測而確診２０１９冠狀病毒病，以及有三名乘客未能符合《預防及控制疾病（規
管跨境交通工具及到港者）規例》（第５９９Ｈ章）指明的條件，衞生署遂引用第５９９Ｈ章，
禁止尼泊爾航空營運的客機在１１月２６日至１２月９日期間從加德滿都着陸香港。（ｂｉ）

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