維他奶：下半年加速內地業務復甦，審視採購流程抵銷成本增加影響

《經濟通通訊社２５日專訊》維他奶集團（００３４５）執行主席羅友禮表示，今年上半年

業績與８月份盈利警告估計範圍相約，收入按年下跌１８％，經營溢利下跌９５％，但中國內地

業務正穩步復甦，香港及澳洲業務收入持續增長。集團目標在下半年度內加速內地業務復甦，冀

在２０２２年至２０２３年度研發創新產品，推動業績增長。由於集團品牌價值觀、資產、競爭

力以及以植物為本、可持續發展的營養產品，日漸受消費者關注，對未來業務增長充滿信心。



＊未來研發新產品，加強媒體曝光＊



集團行政總裁陸博濤表示，中國內地受疫情影響，今年７月沒有任何宣傳活動，令夏天旺季

銷售下滑，但人鼓舞的是，隨著產品在９月底開始恢復上架，再配合消費者反應而逐步在各省份

重新推出廣告宣傳活動，預計銷售將有所改善。他續指，９月底後有中秋節、國慶日以及新學年

開始，是重要的消費時節，因此未來一年將研發新產品並加強媒體曝光，有信心能改善業績。

陸博濤表示，集團推出的新產品維他氣泡檸檬茶成功吸引消費者注意，為品牌開闢了一個嶄

新平台，而集團的品牌價值觀亦成功取得消費者的共鳴，未來將繼續研發以植物為本、可持續發

展的營養產品。



＊原材料價格上升，將審視採購流程＊



陸博濤預計，部份原材料價格如大豆和糖會持續上升，影響整個行業，為了控制價格，集團

將研發創新產品，為消費者提供更多選擇，並透過選擇性定價活動盡力維持收支平衡。集團將審

視現有的採購流程，抵銷成本增加的影響。（ｈｙ）

