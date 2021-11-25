《小傳日記》科技股喘定，大市仍反覆！

《小傳日記》魚缸今日一字記之曰：悶！低開５７點報２４６２８點，曾經跌１５０點，但

去到晏晝形勢好番些少。阿里巴巴（０９９８８）琴日以「血肉長城」守得住１３０銀後，今日

總算上番啲，連埋兩位「朋友」騰訊（００７００）同美團（０３６９０）齊齊造好。

巴巴個仔阿里健康（００２４１）放咗榜，倒轉蝕２﹒３億人仔，已經連跌７日。不過，魚

缸最後都升住過終點，報２４７４０點，升５４點或０﹒２２巴仙，主板成交１０８６﹒１４億

銀。國企指數收報８８０９，升１４點或升唔夠半巴仙。恒生科技指數收報６３５８，升６６點

或升１巴仙。

重磅科技股今日好番少少。巴巴升近３巴仙，報１３５﹒４銀，騰訊就升１巴仙，報

４７７﹒８銀，美團臨尾升幅收窄，升唔夠半巴仙，報２７４﹒２銀。至於尋日放榜嘅快手

（０１０２４）同小米（０１８１０），今日就各行各路。尋日升５巴仙嘅快手，今日唔夠力上

之餘，仲要調頭番落去，跌近２巴仙，報９７﹒８５銀；小米就畀支大陰燭整完後，今日升番近

２巴仙，報１９﹒５８銀。

大部分車股繼續上力。小鵬汽車（０９８６８）連升第２日，曾經升到２１７銀新高，收市

升近個半巴仙，報２１１﹒６銀；另一隻同樣喺美國上市嘅理想汽車（０２０１５）更加升近２

巴仙，報１２７﹒８銀。反而比亞迪（０１２１１）尋日傳出一個車款著火，仲話曾經發生爆炸

，依家查緊點解會突然著火。唔知係咪嚇走晒啲人啦，比亞迪今日跌２巴仙，報３０６﹒８銀。

今日魚缸微升收市，成交額保持到過千億，不過就比上個交易日少咗近２９０億，都唔太值

得開心住。聽日輪到美團放榜，今日資金流入少咗啲，但都有５﹒７億。之前同行放榜表現麻麻

，美團都可能差唔多，應該會跌番少少，但係估值始終比較平，況且市場預咗科技股成績表唔好

，呢下潛在跌勢可能好短暫。巴巴都升得番，美團應該都得嘅。



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