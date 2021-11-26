《講股論勢－鄭廣復》環球股市進入調整浪，恒指或下試去年低位

《講股論勢》港股仍然維持反覆波動格局，恒指自１０月５日低見２３６４３﹒８點後呈收

窄三角形，惟踏入１１月後，２４５００心理關口持續受壓，從牛熊證分佈來看，恒指後市失守

該位的可能性極高。根據《經濟通ＨＶ２系統》數據，目前牛證重貨區位於２４２００至

２４２９９點，亦有不少位於２４０００至２４１９９點。

假設恒指一如預期失守２４５００心理關口，又假設由１１月１６日２５７４６點展開的跌

浪點數跌幅，與１１月５日高位２６２３４點至１１月１０日低位２４４８１點之跌數跌幅相同

，則恒指將會低見２３９２０點，這預示恒指後市將向下突破目前的收窄三角形走勢。

昨天為美國感恩節假期，美股休市，今天亦只得半日市。



＊恒指向下突破收窄三角形＊



今早恒指以裂口低開，開市價暫為全日高位的２４５０２點，其後走勢反覆向下，低見

２４２５３點後略為反彈。不過，恒指以裂口開低於２４５００點的１１月以來強力支持位以下

，進一步走弱訊號已極之明顯，此外亦跌出１０月以來的收窄三角形，令１０月下旬以來的走勢

呈下降趨勢，本月料同樣會壓低結算，後市進一步測試１０月初低位２３６８１點機會大增，外

圍形勢若進一步轉差，恒指料下試去年３月份低位２１１３９點。

外圍方面，美股三大指數亦已出現強烈轉跌訊號，納指１００在本周一升至１６７６７點後

，即日以穿頭破腳大陰燭倒跌收市，呈現強烈轉勢訊號，其後兩天更曾試穿２０日ＳＭＡ（現為

１６２４８），現時美股三大指數期貨在外圍全線下跌，道指跌逾７００點或逾２％，標普亦跌

逾２％，納指跌幅亦接近１％。



＊基金年底獲利了結添沽壓＊



從目前的形勢分析，環球股市已有大跌條件，貨幣政策由鴿轉鷹是關鍵，畢竟股市由去年初

以來的升勢，主要是環球央行實行超寬鬆貨幣及財政政策推動，但隨著主要經濟體的疫苗接種率

逐步上升，並達到或接近群體疫苗界定的７０％，央行有必要撤出針對疫情的寬鬆措施，尤其當

前全球面對供應鏈及人為因素造成的物資短缺環境，通脹加劇，央行理應收回部分不必要的流動

性，先行壓抑因資金泛濫而加劇的投機活動。

新西蘭儲備銀行已在連續兩次貨幣政策會後加息，加拿大央行亦停止資產購買計劃，聯儲局

亦將於明年中結束買債（甚至更早），故從貨幣政策角度來看，股市的下跌壓力逐漸增加。另外

，南非發現新型變種病毒，而且比Ｄｅｌｔａ更厲害，市場難道不擔心會擴散到歐、美，其時，

封城鎖國將再重現，投資者經歷過去年股市大跌的教訓，難道不會先下手為強 沽貨離場？再者

，時間已臨近年尾，基金亦要為一年的投資作結算，鎖定利潤最安全。



＊美國債避險角色終勝黃金＊



至於有傳美國將求助於俄羅斯，希望她增加產油量，壓低油價。我認為這根本就是與虎謀皮

！若連中東的盟友沙地都唔聽美國隻笛，難道近期因烏克蘭局勢而令美、俄關係惡化，反而促成

雙方合作壓低油價？況且油價高企對俄羅斯有利，要雙方化干戈為玉帛，睇怕是普京患上老人癡

呆病！

避險情緒升溫，美國１０年期國債孳息率周三高見１﹒６９厘後回跌，如今跌至１﹒５４厘

，１﹒７厘似乎成為短期雙頂阻力。雖說聯儲局傾向停買債、加息，但美債仍是主要的避難所，

債息縱跌，產生的虧損相信不會比股市大跌更慘烈吧？黃金說謂傳統抗通脹工具，但只要美息上

升，黃金的避險作用就會失色，而且金價多與美元背道而馳，若然投資者認同美元升勢未止，金

價何以上升？倒不如計算一下，美股可以跌幾多！

我的慣常做法，起手必取升跌浪五成作為重要位置，故以去年３月以來的升幅計，道指看

２９５３９點；標普５００看３４６７點；納指１００看１１７６７點。然而，若將去年２、３

月的調整視為４浪調整，則中長線將會下破去年３月的低位！

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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