  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/11/2021 13:13

《缸邊麗評－熊麗萍》恒指或先試牛證重貨區，留意內銀限收費措施

　　《缸邊麗評》正當中港官員兩地通關積極推進之際，南非卻出現變種新冠病毒
Ｂ﹒１﹒１﹒５２９，近日期待通關而急升的澳門、零售等板塊，今早（２６日）即時被拖低，
加上市場又再憂慮美國聯儲局加快收水及加息，美股期貨下挫亦拖低亞洲區市況，恒指
２４５００點輕易失守，美國感恩節假期周四（２５日）休市，今天也只是半日市，是否藉機推
低道指及標指，而變種病毒對市場的影響亦不完全意外，理論上，恒指不必再試該水平，但牛證
重貨區也正是２３５００至２３６００水平，不排除借機推低並收回該批牛證才有支持。
　
　　金沙（０１９２８）、銀娛（０００２７）、友邦保險（０１２９９）、莎莎
（００１７８）下跌是反映變種病毒的因素，雖然近期有關騰訊（００７００）又遭行政指導，
要求應用程式的新產品和更新需工信部組織技術檢測，以及其他直播平台的監管細節措施，令互
聯網平台股再偏軟，但筆者認為這些並非新事物，不應有太大反應，作為推低指數的機會較大，
大家宜繼續持貨，又或仍可加倉的投資者，留意吸納騰訊、京東集團（０９６１８）、美團
（０３６９０）。新能源車則繼續以比亞迪股份（０１２１１）、吉利（００１７５），及相關
的贛鋒鋰業（０１７７２）。
　
　　另一個市場較少注意的銀行政策，銀保監提出意見稿，規範銀行服務收費等事宜，銀行不得
利用低價方式開展不正當競爭，對融資類業務，不得在未提供實質性服務而收取費用，不得在設
置價格區同時，過渡擴大區間上下限間隔，以改善人民金融消費體驗，銀監對銀行服務收費的新
規限亦顯而易見，但上述措施並沒有一刀切的動作，但未來會否進一步限制收費，則視乎銀行的
改善情況。一直以來招商銀行（０３９６８）的賣點是非利息收入比重高於同業，產品亦較多元
化，今次措施或對招行的影響較大，其次則為郵儲銀行（０１６５８），但這些只是調節價格性
質，除非更多直接限制收費措施出台，內銀股價在現時低水平的下跌機會有限，而筆者對上述兩
隻內銀股仍持正面看法。《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》（筆者持有招商銀行股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話26/11/2021
市場普遍料季度虧損擴大　美團績前股價下挫
FOCUS26/11/2021
【FOCUS】德國「交通燈」聯盟登場　更自由更綠色或有落差
財經熱話26/11/2021
《午市前瞻》大市受日股拖累 專家料恒指兩萬四至兩萬六上落
市場動向26/11/2021
「創新時代．智建未來」創智營商博覽網上研討會助你探索新機遇
開市Good Morning26/11/2021
潘鐵珊：24000為港股重要支持位　料美團業績對股價影響微
市場動向26/11/2021
亞洲知識產權營商論壇「迸發創新‧持續發展與增長動力」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【hot talk 1點鐘 1周年特別版—睇住賞】賞Laurastar IGGI手提消毒掛熨機

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金