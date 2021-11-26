《缸邊麗評－熊麗萍》恒指或先試牛證重貨區，留意內銀限收費措施

《缸邊麗評》正當中港官員兩地通關積極推進之際，南非卻出現變種新冠病毒

Ｂ﹒１﹒１﹒５２９，近日期待通關而急升的澳門、零售等板塊，今早（２６日）即時被拖低，

加上市場又再憂慮美國聯儲局加快收水及加息，美股期貨下挫亦拖低亞洲區市況，恒指

２４５００點輕易失守，美國感恩節假期周四（２５日）休市，今天也只是半日市，是否藉機推

低道指及標指，而變種病毒對市場的影響亦不完全意外，理論上，恒指不必再試該水平，但牛證

重貨區也正是２３５００至２３６００水平，不排除借機推低並收回該批牛證才有支持。



金沙（０１９２８）、銀娛（０００２７）、友邦保險（０１２９９）、莎莎

（００１７８）下跌是反映變種病毒的因素，雖然近期有關騰訊（００７００）又遭行政指導，

要求應用程式的新產品和更新需工信部組織技術檢測，以及其他直播平台的監管細節措施，令互

聯網平台股再偏軟，但筆者認為這些並非新事物，不應有太大反應，作為推低指數的機會較大，

大家宜繼續持貨，又或仍可加倉的投資者，留意吸納騰訊、京東集團（０９６１８）、美團

（０３６９０）。新能源車則繼續以比亞迪股份（０１２１１）、吉利（００１７５），及相關

的贛鋒鋰業（０１７７２）。



另一個市場較少注意的銀行政策，銀保監提出意見稿，規範銀行服務收費等事宜，銀行不得

利用低價方式開展不正當競爭，對融資類業務，不得在未提供實質性服務而收取費用，不得在設

置價格區同時，過渡擴大區間上下限間隔，以改善人民金融消費體驗，銀監對銀行服務收費的新

規限亦顯而易見，但上述措施並沒有一刀切的動作，但未來會否進一步限制收費，則視乎銀行的

改善情況。一直以來招商銀行（０３９６８）的賣點是非利息收入比重高於同業，產品亦較多元

化，今次措施或對招行的影響較大，其次則為郵儲銀行（０１６５８），但這些只是調節價格性

質，除非更多直接限制收費措施出台，內銀股價在現時低水平的下跌機會有限，而筆者對上述兩

隻內銀股仍持正面看法。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》（筆者持有招商銀行股份）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

