《鍾之日記》監管風續吹，騰訊抗跌彈

《鍾之日記》１１月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美角力持續，美國商務部擴大實體清單，將２７個實體及個人列入軍事最終用戶黑名單，

其中１２間是中國企業。聲明指，這些實體和個人被列入的原因包括支持中國軍事量子計算應用

、支持俄羅斯軍方及巴基斯坦的核子與導彈擴散。有關制裁涉及Ａ股公司國科微

（深：３００６７２）、國盾量子（滬：６８８０２７）。國科微今日暴跌兩成跌停，國盾量子

則仍升１﹒５％。同時，美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）周三通過，有必要維持上屆美國政府對

中國太陽能設備課徵進口關稅的措施，對光伏股再度帶來利淡。

中美關係交惡，是否影響香港，港交所（００３８８）行政總裁歐冠昇在一個論壇上表示，

本港在一年間由全球金融中心指數第四位升至第三位，地位進一步提升，說明並無受到中美關係

變化影響，而港交所的職責就是穩定市場、緩和衝擊，成為香港與其他國家的溝通橋樑。早前改

革上市規則１８Ａ制度，容許未有收入的生物科技公司上市，目前本港已是亞洲最大，全球第二

的生物科技集資地。港交所收升０﹒４％。



＊恒指兩連升，Ａ場三千六久攻不下＊



隔晚美股向上，道指收市僅跌９點，納指高收０﹒４％。香江魚缸今早創兩周低後反彈，實

現兩連升，不過交投相對淡靜。恒指高開１４點隨即掉頭向下，曾挫１５２點，見２４５３２點

全日低，續創１１月１０日以來新低，之後喘穩，午後曾升７７點，見２４７６２點全日高。恒

指最終收報２４７４０點，升５４點或０﹒２２％。大市全日成交額１０８６﹒１４億元，按日

減２１％。

滬深股市終止四連升，滬綜指低收０﹒２４％，報３５８４﹒１８點，連日來上攻三千六均

無功而回，深成指跌０﹒４％。兩市全日成交１１１３２億元人民幣，按日減少７﹒４％，仍連

續第２５個交易日突破萬億。外資今日通過陸股通淨流入１１﹒７２億元人民幣，連續五個交易

日淨流入。



＊新Ａｐｐ遭叫停比滴滴下場好，騰訊彈１％＊



工信部對騰訊（００７００）採取過渡性的行政指導措施，要求對於即將發布的Ａｐｐ新產

品，以及既有Ａｐｐ產品的更新版本，上架前需經工信部組織技術檢測，檢測合格後正常上架。

騰訊表示，正配合監管部門進行正常的合規檢測，在此期間，用戶可正常下載使用應用程式現有

版本。

分析認為影響可大可少，微信７月曾配合整治，暫停新註冊，約１周後恢復，今次涉及層面

擴大，反映當局更嚴的態度，不過，縱使未能更新，但現有Ａｐｐ仍可下載及使用，並未像滴滴

出行般遭到強制下架的局面，亦反映當局留有餘情。

騰訊連跌５日後，今日反彈１﹒２％，報４７７﹒８元。

元宇宙爆紅吸引不少企業紛紛入局，連騰訊、阿里（０９９８８）、網易（０９９９９）、

ＴｉｋＴｏｋ等科企均有沾手。不過，官媒《人民網》今日發表文章評論ＮＦＴ、元宇宙在國內

熱潮，指出一些蹭熱點概念行為正引起監管部門的警惕，並表示ＮＦＴ存在炒作、洗錢和金融產

品化等風險，對於ＮＦＴ投資應該保持謹慎態度，警惕「擊鼓傳花」式的金融騙局。

監管風聲吹到元宇宙，科企不得不小心翼翼，目前包括騰訊、阿里等大廠ＮＦＴ相關產品平

台上，都已刪去ＮＦＴ字樣，改為「數字藏品」等稱呼。

科技股今日集體回升，百度（０９８８８）走高４﹒５％，網易漲３﹒３％，阿里

（０９９８８）升２﹒７％，京東集團（０９６１８）升０﹒６％，美團（０３６９０）升

０﹒３％。



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