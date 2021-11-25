《投資心得－潘鐵珊》中匯拓國內外校網，加強國際化提升營運水平

《投資心得》中匯集團（００３８２）截至今年８月３１日止的年度業績，集團收入錄得

１２﹒５億元人民幣，比去年同期增長達５６﹒４％；集團擁有人應佔期內利潤同比上升

４１﹒９％至４﹒１億元人民幣，表現相當可觀。首先在國內，截至今年２月２８日止，集團在

校人數多達６１８２９人。集團積極推進國內學校新校區，期內於廣東省江門市新會區獲得一幅

面積約４５﹒６萬平方米的土地，以作興建華商職業學院江門新會校區第一期，預期容納１﹒２

萬名學生，相信核心的增城、四會、新會三個校區相繼落成後，會帶來合計超過８萬的學生容量

。



＊澳洲中匯學院擬今年招生，正於英國新加坡尋發展＊



至於國外，集團由於相對上比較早進入國際市場，故有較強的海外教育經驗。集團的校網亦

有所拓展，旗下於澳洲的中匯學院（Ｅｄｖａｎｔａｇｅ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ

Ａｕｓｔｒａｌｉａ Ｐｔｙ Ｌｔｄ）獲澳大利亞高等教育質量與標準署註冊，而集團計劃於

今年開始招生並提供包括本科及碩士的高等教育課程。集團正計劃進一步複製於澳洲的現有國際

商學院模式，現正於英國和新加坡尋求發展機會，以拓展海外收益。



＊國內學校專業建設有突破，教育內容豐富與時並進＊



在硬件上有所拓展的同時，國內學校的專業建設取得了突破性進展。繼會計學專業和財務管

理專業於過去兩年入選廣東省一流專業建設點之後，集團的華商學院會計學專業於今年三月亦入

選國際級一流本科專業建設點，令認受性得到了進一步的提升。新增的專業多元化，有早期教育

、護理學、金融科技，以至眼視光技術、智能控制技術等，顯示出集團的教育內容不斷豐富以及

與時並進。相信集團在品牌上的發展潛力將得到提升，為集團股東創造價值。可考慮於現價買入

，上望６﹒２０元，跌穿５﹒１０元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》

（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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