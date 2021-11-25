《思前想後－郭思治》恒指穿多條平均線反覆試底，成交偏疏難轉勢

《思前想後》大市目前已身處１１月份之下旬，直到執筆一刻止計，整個大市暫仍處反覆欲

試低位之弱態，恒指自１６日高位２５７４６點開始之回落，由於已跌穿１０天線（２５２３０

點），２０天線（２５１９１點）及５０天線（２５１１１點），故整個大市目前已反覆於各組

常用之平均移動線之下，論形態，技術上該屬反覆欲試低位之格局，而所指的低位，暫該為本月

１０日之低位２４４８１點，值得一提的是，大市月來之成交金額持續偏疏，由於動力一直未見

改善，故即使大市偶見抽升，惟升勢往往是無以為繼，一旦零碎沽壓再稍見湧現，整個大市又會

再重陷反覆不明之中，正如本月之市勢，恒指本由１０日之低位２４４８１點升至１６日之高位

２５７４６點，其時恒指曾成功重越１０天線（２５２３０點）、２０天線（２５１９１點）及

５０天線（２５１１１點），但在動力不配下，大市升勢不但未能持續，且在零碎沽壓湧現下，

整個大市又再漸趨反覆，其後更進一步跌穿上述三組平均移動線，至此，整個大市又再重陷反覆

欲試底之弱態中。



＊淡倉伺機追擊壓低大市，圖奪轉倉及結算優勢＊



踏進本周，整個大市將漸受即月期指轉倉及結算等相關活動所主導，由於好友退縮，故一眾

淡倉便伺機追擊，目的當然是希望盡量壓低大市，以圖取得較佳的轉倉及結算的優勢，有一點需

留意，今年之低位為１０月５日之２３６８１點，相距現時指數僅為１０００點而已，單從技術

上看，一旦本月低位２４４８１點之支持有失，另一個防守據點將退守至２３６８１點，從年圖

上看，一旦２３６８１點有失，即表示整個大市將進一步往下尋年內新低，而直到目前一刻止計

，今年大市暫是由２月１８日之高位３１１８３點跌至１０月５日之低位２３６８１點，即今年

大市之波幅暫為７５０２點。



＊四恒指新貴佔比低影響小，累積升幅大需消化＊



恒生指數成分股加入４隻新貴，華潤啤酒（００２９１）佔恒指成分為０﹒７８％，在指數

之影響該不大，況且，自１０月６日低位５３﹒３５元開始之上升，至本月２２日高位

６７﹒９０元止計，累積升幅已達２８％，該已不算少，新奧能源（０２６８８）佔恒指成分

０﹒８１％，同樣對指數影響不大，而股價自１０月２２日低位１１３﹒５０元開始之上升，至

本月２２日高位１５５﹒６０元止計，累積升幅更達３７％，相信利好消息已作反映，京東

（０９６１８）佔恒指成分１﹒５４％，對指數影響亦屬一般，股價自１０月５日低位２６８元

開始之上升，至本月２２日高位３５２﹒４０元止計，累積升幅已達３１％，該需要消化，至於

網易（０９９９９）佔恒指成分僅０﹒６７％，對指數影響微，至於股價，自１０月５日低位

１２４﹒６０元開始之上升，至１１月２２日高位１８８﹒９０元止計，累積升幅更高達５１％

，技術上當需略作消化。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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