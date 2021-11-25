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即市新聞

25/11/2021 14:25

【重拳監管】微信：對發布誘導非理性追星等內容的帳號從嚴處理

　　《經濟通通訊社２５日專訊》騰訊（００７００）旗下微信在社交平台上發文表示，響應網
信辦發布《關於進一步加強娛樂明星網上信息規範相關工作的通知》，微信平台將限制部分追星
活動相關帳號的創建，並從嚴處理誘導非理智追星等內容的不良帳號。
　　文章中表示，在帳號註冊、認證、管理、信息發布、處置等環節，微信平台已經建立了嚴格
的風險防範機制，進一步完善了明星、經紀公司（工作室）、ＭＣＮ機構等主體申請入駐微信公
眾號、視頻號的規則，根據《微信視頻號運營規範》，涉及明星藝人的打投、集資、控評、八卦
、爆料等相關內容的帳號將無法創建，從源頭上規範了明星網上信息。
　　同時，微信也將繼續主動引導帳號主體規範運營行為，鼓勵廣大用戶創作積極健康、符合主
流價值觀的內容，對發布低俗緋聞炒作、虛假不實爆料、誘導非理性追星等內容的不良帳號進行
從嚴處理。
　　微信團隊表示，反對「娛樂至上」「流量至上」的不良風氣，在主管機關的指導下，持續推
進清朗「飯圈」治理專項。將持續提升管理能力，通過用戶舉報、技術審核和人工巡查等方式加
強平台內容生態治理成效。（ｄｗ）

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