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即市新聞

25/11/2021 10:22

《輪證高清－孫明哲》波幅跌合適產品多，可選高槓桿高敏感度產品

　　《輪證高清》我們時常在本欄提到投資者需要根據市況選擇合適的產品，窩輪是衍生工具，
價格受如正股價、波幅假設、年期等多個因素影響，其中波幅變化是跟正股價格同樣重要的因素
，所以在選擇產品時要留意波幅變化，才能找到合適市況的產品，本期會探討波幅在不同水平應
該利用哪款產品作部署。
　　在高盛認股證牛熊證網站上分析工具中有正股技術資訊一覽，投資者可於這一頁中得到不同
股份相關上市期權引伸波幅的變化，以圖表形式呈視讓投資者更容易觀察波幅走勢。當引伸波幅
處於較高水平，代表相關窩輪的價格亦會較高，導致槓桿下跌之餘，更重要是波幅回落風險較大
，窩輪有機會出現不跟正股行的情況，這時選擇產品就要特別小心，宜選擇高對沖值
（Ｄｅｌｔａ）及低引伸波幅敏感度（Ｖｅｇａ）的產品，即中長期、貼價證以減低波幅變化的
風險，又或者是利用較不受波幅變化影響的牛熊證。
　　相反，當波幅處於較低水平時，窩輪的價格較低同時槓桿會較高，部署窩輪可能會是較可取
的做法，再加上這時候合適的窩輪選擇會更多，投資者部署時可以有更多的變化配合不同的策略

　　以騰訊（００７００）產品為例，早前波幅高企時，投資者會發現貼價產品的面值都會較高
，甚至高於０﹒２５元以上，大大降低窩輪的敏感度，從而令產品變得不吸引，當時要部署低面
值產品可能就要留意較價外證又或是高換股比率、長年期貼價產品。較價外證有上述提到較高的
波幅風險，長年期貼價證雖然因為高換股比率拉低面值，但槓桿卻被長年期拉低，兩者都各有短
處。於是部分投資者會轉移考慮牛證，槓桿較高同時較不受波幅變化影響，是當波幅高企時較可
取的選擇。
　　現在波幅回落，投資者就有較多窩輪選擇，中年期、較貼價產品都有低面值選擇，這類產品
因為貼價而對沖值較高，令其敏感度更高，更有效追蹤正股的變動，即是正股需要較少變動便足
以令窩輪跳動一格，增加產品的吸引，而早前高引伸波幅時是缺乏這類產品選擇，因為這類產品
面值都高於０﹒２５元。投資者如追求高槓桿，仍然可以選擇輕微價外高槓桿產品。即是要高槓
桿有高槓桿，要高敏感度有高敏感度，可根據自身需要選擇。
　　然而，不同相關資產亦有不同情況，市場上的產品選擇亦會不同，訂立策略亦會有不同，投
資者可利用網站上引伸波幅變化圖去了解波幅走勢，留意是處於高或低水平，再決定利用牛熊證
或是窩輪作部署，如計劃部署窩輪，亦要注意產品條款，選擇最合適當時市況的產品。
　
＊高盛騰訊認購證選擇＊
　
騰訊購２８２９９，行使價４９７﹒０８元，２０２２年１月２５日到期，實際槓桿１０﹒４倍
，貼價、高敏感度
騰訊購２３５６４，行使價５３０元，２０２２年１月２４日到期，實際槓桿１２﹒９倍，輕微
價外、高槓桿

《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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