《輪證高清－孫明哲》波幅跌合適產品多，可選高槓桿高敏感度產品

《輪證高清》我們時常在本欄提到投資者需要根據市況選擇合適的產品，窩輪是衍生工具，

價格受如正股價、波幅假設、年期等多個因素影響，其中波幅變化是跟正股價格同樣重要的因素

，所以在選擇產品時要留意波幅變化，才能找到合適市況的產品，本期會探討波幅在不同水平應

該利用哪款產品作部署。

在高盛認股證牛熊證網站上分析工具中有正股技術資訊一覽，投資者可於這一頁中得到不同

股份相關上市期權引伸波幅的變化，以圖表形式呈視讓投資者更容易觀察波幅走勢。當引伸波幅

處於較高水平，代表相關窩輪的價格亦會較高，導致槓桿下跌之餘，更重要是波幅回落風險較大

，窩輪有機會出現不跟正股行的情況，這時選擇產品就要特別小心，宜選擇高對沖值

（Ｄｅｌｔａ）及低引伸波幅敏感度（Ｖｅｇａ）的產品，即中長期、貼價證以減低波幅變化的

風險，又或者是利用較不受波幅變化影響的牛熊證。

相反，當波幅處於較低水平時，窩輪的價格較低同時槓桿會較高，部署窩輪可能會是較可取

的做法，再加上這時候合適的窩輪選擇會更多，投資者部署時可以有更多的變化配合不同的策略

。

以騰訊（００７００）產品為例，早前波幅高企時，投資者會發現貼價產品的面值都會較高

，甚至高於０﹒２５元以上，大大降低窩輪的敏感度，從而令產品變得不吸引，當時要部署低面

值產品可能就要留意較價外證又或是高換股比率、長年期貼價產品。較價外證有上述提到較高的

波幅風險，長年期貼價證雖然因為高換股比率拉低面值，但槓桿卻被長年期拉低，兩者都各有短

處。於是部分投資者會轉移考慮牛證，槓桿較高同時較不受波幅變化影響，是當波幅高企時較可

取的選擇。

現在波幅回落，投資者就有較多窩輪選擇，中年期、較貼價產品都有低面值選擇，這類產品

因為貼價而對沖值較高，令其敏感度更高，更有效追蹤正股的變動，即是正股需要較少變動便足

以令窩輪跳動一格，增加產品的吸引，而早前高引伸波幅時是缺乏這類產品選擇，因為這類產品

面值都高於０﹒２５元。投資者如追求高槓桿，仍然可以選擇輕微價外高槓桿產品。即是要高槓

桿有高槓桿，要高敏感度有高敏感度，可根據自身需要選擇。

然而，不同相關資產亦有不同情況，市場上的產品選擇亦會不同，訂立策略亦會有不同，投

資者可利用網站上引伸波幅變化圖去了解波幅走勢，留意是處於高或低水平，再決定利用牛熊證

或是窩輪作部署，如計劃部署窩輪，亦要注意產品條款，選擇最合適當時市況的產品。



＊高盛騰訊認購證選擇＊



騰訊購２８２９９，行使價４９７﹒０８元，２０２２年１月２５日到期，實際槓桿１０﹒４倍

，貼價、高敏感度

騰訊購２３５６４，行使價５３０元，２０２２年１月２４日到期，實際槓桿１２﹒９倍，輕微

價外、高槓桿



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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