【大國博弈】美國將中科微電子等１２中企列入軍事最終用戶黑名單

《經濟通通訊社２５日專訊》美國商務部擴大實體清單，將２７個實體及個人列入軍事最終

用戶黑名單，其中１２間是中國企業。聲明指，這些實體和個人被列入的原因包括支持中國軍事

量子計算應用、支持俄羅斯軍方及巴基斯坦的核子與導彈擴散。

新增的黑名單上的實體及個人，分別來自中國、日本、巴基斯坦和新加坡。當中１６家中國

及巴基斯坦的實體或個人有份參與巴基斯坦的核計劃或彈道導彈計劃。

美國商務部長雷蒙多表示，全球貿易和商業應該支持和平、繁榮和高薪職位，而並非國家安

全風險。美國商務部致力於有效利用出口管制去保障國家安全。



＊被制裁中企涉助解放軍建量子電腦等＊



商務部的公布指，杭州中科微電子、湖南國科微電子、新華三半導體、西安航天華訊科技和

江蘇雲芯微電子等因為支持中國解放軍現代化，被列入黑名單。杭州中科微電子為國家高新技術

企業和國家工信部認定的集成電路設計企業，主要生產衛星導航定位芯片、模擬安防類芯片等。

另外，合肥微尺度物質科學國家實驗室，科大國盾量子和上海國盾量子則因為「嘗試取得美

國原版項目以支持中國軍方應用」而被列入名單。

商務部指，對上述中國公司採取行動，是要防止美國技術被利用以協助中國解放軍開發量子

電腦應用程式，如破解加密或開發不可破解的加密技術；開發反隱形技術，包括先進雷達設備，

以及海底傳感器等反潛應用；及支持解放軍現代化等。



＊嘉兆科技３間附屬被指向伊朗、北韓等出售美國技術＊



２０１９年被列入實體清單的中國嘉兆科技（Ｃｏｒａｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ），其三

家附屬公司今次也被列入清單，理由是參與把美國等西方國家技術賣給伊朗軍事和太空計劃、北

韓用以掩飾不法交易的實體機構，以及解放軍旗下國防工業附屬公司。

據美國商務部規定，供應商要申請許可證才可向黑名單上的公司出售產品，而許可證申請很

大機會被拒絕。（ｊｔ）

