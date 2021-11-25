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即市新聞

25/11/2021 09:05

《法證攻防－林恩》美團業績前反彈，小米績後跌穿２０元

　　《法證攻防》本星期五（２６日）美團（０３６９０）將公布季績，周三（２４日）股價終
止近期跌勢，午後一度升至２８１元以上，但之後升幅收窄，最終反彈３％至２７３﹒４元收市
。近期公布的科技股季績好壞不一，美團上兩季均見虧損，但上一季虧損幅度有收窄，第三季季
績能否轉虧為盈將成為市場焦點。技術走勢上美團自８月升穿５０天移動平均線後走勢不俗，近
日調整也剛好於５０天移動平均線見反彈，而美團的１０天移動平均線報２８２﹒６元。
　　提及季績，周二（２３日）晚小米（０１８１０）公布第三季季績，全球手機出貨量排名下
跌一名至全球第三，佔１３﹒５％，但經營利潤竟然大幅倒退，同比較去年下跌５９％，環比較
第二季下跌近７５％。　　雖然集團有解釋是因上市股權投資虧損所致，但市場反應極為負面，
股價開市後瞬間跌穿２０元，最低價見１９﹒０２元，最終跌近７％以１９﹒２６元收市。《法
國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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