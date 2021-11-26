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即市新聞

26/11/2021 17:45

《陸言堂－陳永陸》恒指短期有機會試年內新低

　　《陸言堂》港股今日（２６日）再度急跌，不過今次不是港股獨自受壓，而是區內所有市場
都有調整壓力，主要原因是南部非洲發現了「有史以來最嚴重」的超級變種新冠病毒「
Ｂ１﹒１﹒５２９」，據稱絕大部分疫苗對有關病毒效果有限，當中新加坡、英國等已限制多個
非洲國家旅客入境，歐盟亦擬跟隨。在市場憂慮超級變種新冠病毒可能會再令全球經濟陷入困局
，今日區內股市全部大幅度下跌。
　
　　事實上，超級變種新冠病毒是否會拖累全球經濟，仍有待觀察，因為新冠病毒出現了多次變
異，但卻未有再為全球經濟帶來太大的衝擊，故此今次的超級變種新冠病毒是否真的會令全球經
濟再次陷入停頓狀況，尚難定論。
　
　　不過，港股的弱勢似乎難以在短期內解決，尤其是除了超級變種新冠病毒外，內地人民銀行
發布條碼支付監管新規，並在明年３月１日起生效，新規焦點在於對個人帳戶的限制，個人收款
碼以後不得用於經營性服務，亦不可以用於遠程非面對面收款，由於過往內地的小商小販通常會
使用個人收款碼收取客戶現金，例如菜販、流動攤檔、手作藝人等，消費者支付後會發現收款者
是人名而不是企業名字，在新政嚴格實施後，經營者必須在支付寶和微信等支付工具申請商戶收
款碼，和大企業一樣納入監管，而此監管令市場憂慮，會影響阿里巴巴（０９９８８）等的收入
，因此令騰訊（００７００）及阿里巴巴的股價出現大跌的情況。
　
　　雖然監管實質帶來的影響有多大，仍然是未知之數，可是一眾科網股經過之前的反彈後，似
乎沒有新的資金跟進，故此在新政策下，雖然美團（０３６９０）所受的影響有限，不過亦跟隨
一眾科網股下跌。
　　
　　由於現在港股走勢再度轉弱，加上似乎沒有新的資金跟進，同時超級變種新冠病毒的擔憂，
所以恒生指數是否可以守在２３６００點、即之前的低位，似乎有一定的難度，故此投資者要有
心理準備，短期恒指有機會試年內新低。《獨立股評人　陳永陸》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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