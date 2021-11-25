【企業盈警】香港食品（０６０）料中期盈轉虧最多３００萬元

《經濟通通訊社２５日專訊》香港食品投資（０００６０）公布，預期截至９月３０日止中
期虧損介乎１００萬至３００萬元，去年同期純利約５５０萬元。
該集團指，虧損主因期內並無由港府就有關２０１９冠狀病毒病之補貼及預期應佔聯營公司
溢利減少。
該集團將於本月底公布業績。（ｗｈ）
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