【企業盈警】皓天財經（０１２６０）料中期純利跌最多５０％

《經濟通通訊社２５日專訊》皓天財經（０１２６０）公布，繼早前發盈利警告後，預期截
至９月３０日止中期純利按年下降４０％至５０％，介乎２７６７萬至３３２０萬元。
該集團指，純利下降主因應收貿易帳款及按公平值計入其他全面收入之債務工具確認減值虧
損增加。此外，預期期內將產生約１﹒０３億元的其他全面虧損，主因按公平值計入其他全面收
入之債務工具公平值變動預期淨虧損，去年同期錄淨收益７２５９萬元。（ｗｈ）
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