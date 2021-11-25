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25/11/2021 08:09

佳兆業（０１６３８）提協商還１５億人幣理財產品，申請今早復牌

　　《經濟通通訊社２５日專訊》佳兆業集團（０１６３８）公布，就本金額約１４﹒９３億元
人民幣到期理財產品提出協商償還措施。該集團自本月５日停牌，已申請於今天上午９時起於聯
交所恢復買賣。
　　該集團指，已就本金額約１０﹒９７億元人民幣的理財產品實施償還措施，包括由相關本金
額到期當月第２０日開始兌付１０％本金額及利息，自到期日起每３個月再兌付１０％本金額及
利息；而未償還本金額將按照４﹒３５％的利率向持有人支付延期利息。餘下約４億元人民幣的
本金額，正與相關持有人協商償還措施。

＊考慮加快售房地產項目及資產＊
　
　　該集團又指，若干成員公司未履行融資協議償還責任，包括銀行貸款及若干其他借款，正評
估償還責任以制定兼顧所有持份者利益的總體方案，解決其面臨的流動性問題。為增加流動性，
該集團正考慮加快出售房地產項目及優質資產等措施。
　　另外，該集團指，根據以美元計值的公開票據，於本月到期的約５８５０萬美元及２９８８
萬美元的利息支付寬限期將分別於１２月１１日及１２日到期，而未償還的以美元計值的公開票
據均未到期。該集團考慮對本金額４億美元的未償還以美元計值公開票據採取措施包括發出交換
要約，該票據將於１２月７日到期。（ｗｈ）

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