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25/11/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒４億人幣，又買快手再沽騰訊

　　《經濟通通訊社２５日專訊》恒指高開２０點，報２４６７２點。最高升１９９點報
２４８５１點，最低跌９３點報２４５５７點。恒指收報２４６８５點，升３３點或０﹒１４％

　　按額度計算，北水全日淨流入３１﹒４億元人民幣，增加２１９５﹒９％。快手
（０１０２４）、思摩爾國際（０６９６９）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是
騰訊控股（００７００）、吉利汽車（００１７５）、碧桂園服務（０６０９８）。
　　主板成交１３７３﹒６９億元增加５﹒８％。其中港股通成交２９６﹒２億元，佔總成交
２１﹒６％。

＊快手淨虧損大幅收窄＊
　　
　　快手第三季收入２０４﹒９２億元人民幣，按年增３３﹒４％，較平均預期的２００﹒９８
億元人民幣佳；淨虧損７０﹒８６億元人民幣，按年收窄７５﹒８％，亦較預期的蝕８６﹒２７
億元人民幣少。經調整後淨虧４８﹒２２億元人民幣，按年擴大４倍，仍大幅低於預期的蝕
７２﹒９８億元人民幣。快手升５﹒２２％報９９﹒７元，北水淨買入１７﹒９億元。
　　思摩爾國際升２﹒０３％報４７﹒８元，北水淨買入５﹒５億元。中國移動跌０﹒７３％報
４７﹒４元，北水淨買入２﹒６億元。騰訊控股跌１﹒８７％報４７２﹒２元，北水淨賣出
５﹒７億元。吉利汽車跌３﹒６１％報２５﹒３５元，北水淨賣出２﹒６億元。碧桂園服務跌
４﹒９２％報４９﹒２５元，北水淨賣出２﹒４億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　１７﹒８８
　　思摩爾國際　（０６９６９）　　　　　　５﹒４９
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　　２﹒６３
　　友邦保險　　（０１２９９）　　　　　　２﹒５１
　　中芯國際　　（００９８１）　　　　　　０﹒４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－５﹒７４
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　－２﹒６０
　　碧桂園服務　　（０６０９８）　　　　　－２﹒３７
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　－２﹒１３
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－１﹒２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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