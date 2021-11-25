【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒４億人幣，又買快手再沽騰訊

《經濟通通訊社２５日專訊》恒指高開２０點，報２４６７２點。最高升１９９點報

２４８５１點，最低跌９３點報２４５５７點。恒指收報２４６８５點，升３３點或０﹒１４％

。

按額度計算，北水全日淨流入３１﹒４億元人民幣，增加２１９５﹒９％。快手

（０１０２４）、思摩爾國際（０６９６９）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是

騰訊控股（００７００）、吉利汽車（００１７５）、碧桂園服務（０６０９８）。

主板成交１３７３﹒６９億元增加５﹒８％。其中港股通成交２９６﹒２億元，佔總成交

２１﹒６％。



＊快手淨虧損大幅收窄＊



快手第三季收入２０４﹒９２億元人民幣，按年增３３﹒４％，較平均預期的２００﹒９８

億元人民幣佳；淨虧損７０﹒８６億元人民幣，按年收窄７５﹒８％，亦較預期的蝕８６﹒２７

億元人民幣少。經調整後淨虧４８﹒２２億元人民幣，按年擴大４倍，仍大幅低於預期的蝕

７２﹒９８億元人民幣。快手升５﹒２２％報９９﹒７元，北水淨買入１７﹒９億元。

思摩爾國際升２﹒０３％報４７﹒８元，北水淨買入５﹒５億元。中國移動跌０﹒７３％報

４７﹒４元，北水淨買入２﹒６億元。騰訊控股跌１﹒８７％報４７２﹒２元，北水淨賣出

５﹒７億元。吉利汽車跌３﹒６１％報２５﹒３５元，北水淨賣出２﹒６億元。碧桂園服務跌

４﹒９２％報４９﹒２５元，北水淨賣出２﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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快手 （０１０２４） １７﹒８８

思摩爾國際 （０６９６９） ５﹒４９

中國移動 （００９４１） ２﹒６３

友邦保險 （０１２９９） ２﹒５１

中芯國際 （００９８１） ０﹒４５

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －５﹒７４

吉利汽車 （００１７５） －２﹒６０

碧桂園服務 （０６０９８） －２﹒３７

香港交易所 （００３８８） －２﹒１３

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒２４

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