  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/11/2021 19:26

《日入而息》本港１０月出口勝預期，官媒指元宇宙炒作引監管警惕

　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　本港１０月出口貨值按年升２１﹒４％，勝市場預期　　　　　　
　　市建局表示土瓜灣鴻福街╱銀漢街項目收到８份標書　　　　　　
　　長和（００００１）確認以３億美元出售以色列電訊商股權　　　
　　傳恒大（０３３３３）股東折讓近兩成配股套現最多６﹒７億元；
　　據報恒大足球場地皮被收回準備重新拍賣　　　　　　　　　　　
　　官媒表示ＮＦＴ、元宇宙炒作引監管警惕，慎防金融騙局　　　　
　　本港新增６宗輸入個案，５宗涉變異病毒株感染　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《即日市況》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指高收５４點報２４７４０，科指升６６點報６３５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬綜指收跌０﹒２４％，醫藥股走強互聯網股急跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元缺利好因素，關注１０天線１﹒１３００　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１２２０╱２１，日圓最新報１１５﹒３５╱３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　維他奶（００３４５）半年純利跌９５﹒１％至３２８０萬，不派
　　息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　進智公交（０００７７）半年純利升３７﹒１％至３６９﹒５萬元
　　，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　莊士中國（００２９８）半年純利升８１﹒４％至７﹒７億元，派
　　息２仙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　寶光實業（０００８４）半年虧損收窄至４９３３﹒７萬元，不派
　　息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　龍昇（０６８２９）中期虧損收窄至３６７﹒７萬元，不派息　　
　　三和建築（０３８２２）半年虧損收窄至１２２９﹒３萬元，不派
　　息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　廸生創建（００１１３）中期純利升１﹒４％至１﹒３５億元，派
　　息８仙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　互太紡織（０１３８２）中期純利跌７％至３﹒５億元，派息２１
　　仙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　李氏大藥廠（００９５０）第三季純利跌４５％至１３８４萬元　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒隆地產（０１０１）旗下武漢「恒隆府」舉行封頂儀式　　　　
　　長和（００００１）確認以３億美元出售以色列電訊商股權　　　
　　傳泰邦生物擬明年香港ＩＰＯ，集資約７８億元　　　　　　　　
　　新世界（０００１７）推出業界首創「創造共享價值租賃」計劃　
　　字節教育據報再次大裁員，將徹底放棄中小學業務　　　　　　　
　　銀聯國際夥建行亞洲提供Ａｐｐｌｅ　Ｐａｙ付款服　　　　　　
　　據報國泰航空（００２９３）下月將削減飛往香港客運航班　　　
　　麗展（００４８８）廣播道豪宅地次標價低１７﹒４％　　　　　
　　香港寬頻企業方案ＦｉｘＩＴ服務擴至大灣區　　　　　　　　　
　　騰訊、字節跳動聯手投資ＧＰＵ芯片研發公司摩爾線程　　　　　
　　騰訊雲在巴西啟動首個互聯網數據中心　　　　　　　　　　　　
　　福晟國際（００６２７）所有復牌條件已獲達成，明日９時正復牌
　　中華汽車（０００２６）署理行政總裁阮耀達退任，翁順來獲任行
　　政總裁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　維他奶（００３４５）下半年加速內地業務復甦，審視採購流程抵
　　銷成本增加影響　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　恒生（０００１１）關穎嫺退任執行董事兼財富管理及個人銀行業
　　務主管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紅星美凱龍（０１５２８）控股股東質押公司約六成二股本　　　
　　匯鑫小貸（０１５７７）將向附屬公司注資１﹒３億元人民幣　　
　　中國電力（０２３８０）旗下「雲夢府南」風電項目建設獲得批准
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　傳恒大（０３３３３）股東折讓近兩成配股套現最多６﹒７億元；
　　據報恒大足球場地皮被收回準備重新拍賣　　　　　　　　　　　
　　中教控股（００８３９）料３至５年再於肇慶新學園投放３至５億
　　元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　百度（０９８８８）Ａｐｏｌｌｏ首獲北京自動駕駛收費試點許可
　　四環醫藥（００４６０）旗下軒竹生物乳腺癌藥物聯合治療，獲批
　　第三期臨床試驗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　旭陽集團（０１９０７）新能源純電動重型卡車正式投運　　　　
　　傳京東（０９６１８）正洽商２０億美元銀團融資　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀保監擬明年起開展互聯網人身保險業務定價回溯工作；銀行不得
　　利用低價方式開展不正當競爭　　　　　　　　　　　　　　　　
　　第六批全國藥品集採將啟動，糖尿病治療藥胰島素首入　　　　　
　　貝恩表示全球芯片供應短缺或持續三到五年　　　　　　　　　　
　　上海即日起女性產假增至１５８天　　　　　　　　　　　　　　
　　陳寅被免去上海副市長職務，已任香港中旅董事長　　　　　　　
　　「互聯網＋寄遞」販毒增，最高檢向國家郵政局發建議　　　　　
　　上海數據交易所今日揭牌成立　　　　　　　　　　　　　　　　
　　國家積極培育銀髮經濟，發展適老產業，規範養老保險　　　　　
　　人行再進行１０００億逆回購利率持平，淨投放５００億　　　　
　　上海部分銀行房貸放款周期已縮短至２個月　　　　　　　　　　
　　字節跳動擬分拆房產平台「幸福里」，據報引入萬科等　　　　　
　　廣州發布住房租賃市場獎補辦法，提高新建租賃房補貼　　　　　
　　ＣＲＥＡ表示中國上季碳排放量同比轉降，為疫後首次　　　　　
　　生態環境部：控制ＰＭ２﹒５和臭氧，消除重污染天氣　　　　　
　　北京開放內地首個自動駕駛出行服務試點，百度參與　　　　　　
　　浦發銀行曝渤銀案２﹒０，疑虛假質押民企３億資金　　　　　　
　　今年以來Ａ股上市公司回購金額逾１１００億元　　　　　　　　
　　ＵＦＰ表示中國要求騰訊暫停發布新ＡＰＰ是監管改革的延續　　
　　中證監表示正努力解決中國公司遭美國摘牌威脅　　　　　　　　
　　抓好年底消費衝刺，上海啟動汽車品質消費活動　　　　　　　　
　　上海將在張江、臨港打造數字產業集聚區　　　　　　　　　　　
　　浙江延長產假：生二孩、三孩可休１８８天　　　　　　　　　　
　　上汽集團表示擬分拆所屬子公司捷氫科技至科創板上市　　　　　
　　國家發改委初評發現部分煤炭價格指數存在不合規問題　　　　　
　　發改委開座談會，專家籲通過經濟、法律手段調控煤價　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　台股收升０﹒１％，報１７６５４點　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　林鄭周日率團訪問武漢，將出席鄂港合作首次會議；林鄭稱網絡失
　　序或危害社會，加強網絡安全是警方今年重點工作；林鄭向公社科
　　教師授課，講解特首憲制地位　　　　　　　　　　　　　　　　
　　法院裁定通訊局就《頭條新聞》辱警裁決部分不成立　　　　　　
　　美聯表示年初至今住宅註冊金額６８２９億，創歷史新高　　　　
　　歐冠昇稱香港國金地位無受中美關係變化影響　　　　　　　　　
　　現金發放計劃年底截止登記，６５０萬人已獲派１萬元　　　　　
　　市建局表示土瓜灣鴻福街╱銀漢街項目收到８份標書　　　　　　
　　教育局表示小學學額空缺較暑假前多一成半，中學學額空缺增逾一
　　成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　歐達禮稱中概股來港上市部分受制於中美脫勾壓力　　　　　　　
　　陳茂波稱有信心提升香港成為亞洲第三大債券市場　　　　　　　
　　雷添良稱監管行動變得更複雜及具挑戰，未來首要提升本港競爭力
　　黃福來稱版權修例建議豁免已照顧絕大部分二次創作　　　　　　
　　本港１０月出口貨值按年升２１﹒４％，勝市場預期　　　　　　
　　蘇炳添等東奧國家隊２９名代表訪港，明早十時公開發售門票　　
　　深股通額度全日用４１億元，外資連續五日淨流入；滬股通額度全
　　日用８億元，陸股通流入近１２億元　　　　　　　　　　　　　
　　澳門中央證券託管系統１２月上線　　　　　　　　　　　　　　
　　財富管理先驅Ｌｉｏｎｅｒ在港開設地區總部　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《內房困局》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　上交所表示「１９世茂Ｇ３」盤中跌三成，臨時停牌　　　　　　
　　證監會表示內房違約問題不會對本港市場構成系統性風險　　　　
　　金地、中交地產及濱江集團共註冊逾百億債務融資工具　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐盟延長對中國官員和實體制裁，中歐投資協定續凍結　　　　　
　　澳媒稱澳洲考慮對北京冬奧進行外交抵制　　　　　　　　　　　
　　美商務部將１２家中企列實體名單，中方表示強烈抗議　　　　　
　　美國國際貿易委員會傾向延長對中國太陽能板徵關稅　　　　　　
　　國防部表示中方重視與美軍關係，在台灣問題無妥協空間　　　　
　　外交部表示在各方達成共識前美英澳不得推進核潛艇合作　　　　
　　德國組閣協議文本對華措辭強硬，中方冀聚焦務實合作　　　　　
　　美國將１２家中企列黑名單，外交部：保留反制權利　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《重拳監管》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　《人民日報》刊文：部分ＡＰＰ自動續費套路深　　　　
　　官媒表示ＮＦＴ、元宇宙炒作引監管警惕，慎防金融騙局
　　微信表示對發布誘導非理性追星等內容的帳號從嚴處理　
　　滬消保委曝光：嗶哩嗶哩Ａｐｐ自動續費提前三日扣款　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　德國染疫死亡人數首過萬，獅城馬來西亞下周通關　　　
　　政府要求酒店強檢人士及照顧者不可戴有呼氣閥口罩　　
　　福田敬二退休離港，獲林鄭感謝其對抗疫工作的貢獻　　
　　據報下月初「通關」機會大，專家小組初步滿意安排　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｚｚ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事25/11/2021
《神州經脈》美擴大實體清單涉多間中企　滬指低收三千六無功而返
財經熱話25/11/2021
國策來祝福　電力股穩升　華潤電力曾飆一成
財經熱話25/11/2021
【酒向高端】啤酒市場轉戰高檔 潤啤百威揀邊杯？
財經熱話25/11/2021
珠澳放寬通關大行齊唱好　濠賭股強勢持續全線上升
財經熱話25/11/2021
【業績見紅】阿里健康半年轉蝕逾兩億　專家籲：忘記它吧！
大行報告25/11/2021
阿里健康季績後大行點評　一CLICK就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【ArtInvest賞你】Christie's 佳士得拍賣預展導賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金