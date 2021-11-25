《日入而息》本港１０月出口勝預期，官媒指元宇宙炒作引監管警惕

《今天重點》

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本港１０月出口貨值按年升２１﹒４％，勝市場預期

市建局表示土瓜灣鴻福街╱銀漢街項目收到８份標書

長和（００００１）確認以３億美元出售以色列電訊商股權

傳恒大（０３３３３）股東折讓近兩成配股套現最多６﹒７億元；

據報恒大足球場地皮被收回準備重新拍賣

官媒表示ＮＦＴ、元宇宙炒作引監管警惕，慎防金融騙局

本港新增６宗輸入個案，５宗涉變異病毒株感染

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《即日市況》

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恒指高收５４點報２４７４０，科指升６６點報６３５８

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒２４％，醫藥股走強互聯網股急跌

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《美元匯價》

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歐元缺利好因素，關注１０天線１﹒１３００

歐元最新報１﹒１２２０╱２１，日圓最新報１１５﹒３５╱３６

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《公司業績》

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維他奶（００３４５）半年純利跌９５﹒１％至３２８０萬，不派

息

進智公交（０００７７）半年純利升３７﹒１％至３６９﹒５萬元

，不派息

莊士中國（００２９８）半年純利升８１﹒４％至７﹒７億元，派

息２仙

寶光實業（０００８４）半年虧損收窄至４９３３﹒７萬元，不派

息

龍昇（０６８２９）中期虧損收窄至３６７﹒７萬元，不派息

三和建築（０３８２２）半年虧損收窄至１２２９﹒３萬元，不派

息

廸生創建（００１１３）中期純利升１﹒４％至１﹒３５億元，派

息８仙

互太紡織（０１３８２）中期純利跌７％至３﹒５億元，派息２１

仙

李氏大藥廠（００９５０）第三季純利跌４５％至１３８４萬元

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《公司資訊》

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恒隆地產（０１０１）旗下武漢「恒隆府」舉行封頂儀式

長和（００００１）確認以３億美元出售以色列電訊商股權

傳泰邦生物擬明年香港ＩＰＯ，集資約７８億元

新世界（０００１７）推出業界首創「創造共享價值租賃」計劃

字節教育據報再次大裁員，將徹底放棄中小學業務

銀聯國際夥建行亞洲提供Ａｐｐｌｅ Ｐａｙ付款服

據報國泰航空（００２９３）下月將削減飛往香港客運航班

麗展（００４８８）廣播道豪宅地次標價低１７﹒４％

香港寬頻企業方案ＦｉｘＩＴ服務擴至大灣區

騰訊、字節跳動聯手投資ＧＰＵ芯片研發公司摩爾線程

騰訊雲在巴西啟動首個互聯網數據中心

福晟國際（００６２７）所有復牌條件已獲達成，明日９時正復牌

中華汽車（０００２６）署理行政總裁阮耀達退任，翁順來獲任行

政總裁

維他奶（００３４５）下半年加速內地業務復甦，審視採購流程抵

銷成本增加影響

恒生（０００１１）關穎嫺退任執行董事兼財富管理及個人銀行業

務主管

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《國企紅籌》

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紅星美凱龍（０１５２８）控股股東質押公司約六成二股本

匯鑫小貸（０１５７７）將向附屬公司注資１﹒３億元人民幣

中國電力（０２３８０）旗下「雲夢府南」風電項目建設獲得批准

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《神州民企》

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傳恒大（０３３３３）股東折讓近兩成配股套現最多６﹒７億元；

據報恒大足球場地皮被收回準備重新拍賣

中教控股（００８３９）料３至５年再於肇慶新學園投放３至５億

元人民幣

百度（０９８８８）Ａｐｏｌｌｏ首獲北京自動駕駛收費試點許可

四環醫藥（００４６０）旗下軒竹生物乳腺癌藥物聯合治療，獲批

第三期臨床試驗

旭陽集團（０１９０７）新能源純電動重型卡車正式投運

傳京東（０９６１８）正洽商２０億美元銀團融資

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《中國要聞》

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銀保監擬明年起開展互聯網人身保險業務定價回溯工作；銀行不得

利用低價方式開展不正當競爭

第六批全國藥品集採將啟動，糖尿病治療藥胰島素首入

貝恩表示全球芯片供應短缺或持續三到五年

上海即日起女性產假增至１５８天

陳寅被免去上海副市長職務，已任香港中旅董事長

「互聯網＋寄遞」販毒增，最高檢向國家郵政局發建議

上海數據交易所今日揭牌成立

國家積極培育銀髮經濟，發展適老產業，規範養老保險

人行再進行１０００億逆回購利率持平，淨投放５００億

上海部分銀行房貸放款周期已縮短至２個月

字節跳動擬分拆房產平台「幸福里」，據報引入萬科等

廣州發布住房租賃市場獎補辦法，提高新建租賃房補貼

ＣＲＥＡ表示中國上季碳排放量同比轉降，為疫後首次

生態環境部：控制ＰＭ２﹒５和臭氧，消除重污染天氣

北京開放內地首個自動駕駛出行服務試點，百度參與

浦發銀行曝渤銀案２﹒０，疑虛假質押民企３億資金

今年以來Ａ股上市公司回購金額逾１１００億元

ＵＦＰ表示中國要求騰訊暫停發布新ＡＰＰ是監管改革的延續

中證監表示正努力解決中國公司遭美國摘牌威脅

抓好年底消費衝刺，上海啟動汽車品質消費活動

上海將在張江、臨港打造數字產業集聚區

浙江延長產假：生二孩、三孩可休１８８天

上汽集團表示擬分拆所屬子公司捷氫科技至科創板上市

國家發改委初評發現部分煤炭價格指數存在不合規問題

發改委開座談會，專家籲通過經濟、法律手段調控煤價

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒１％，報１７６５４點

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《其他消息》

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林鄭周日率團訪問武漢，將出席鄂港合作首次會議；林鄭稱網絡失

序或危害社會，加強網絡安全是警方今年重點工作；林鄭向公社科

教師授課，講解特首憲制地位

法院裁定通訊局就《頭條新聞》辱警裁決部分不成立

美聯表示年初至今住宅註冊金額６８２９億，創歷史新高

歐冠昇稱香港國金地位無受中美關係變化影響

現金發放計劃年底截止登記，６５０萬人已獲派１萬元

市建局表示土瓜灣鴻福街╱銀漢街項目收到８份標書

教育局表示小學學額空缺較暑假前多一成半，中學學額空缺增逾一

成

歐達禮稱中概股來港上市部分受制於中美脫勾壓力

陳茂波稱有信心提升香港成為亞洲第三大債券市場

雷添良稱監管行動變得更複雜及具挑戰，未來首要提升本港競爭力

黃福來稱版權修例建議豁免已照顧絕大部分二次創作

本港１０月出口貨值按年升２１﹒４％，勝市場預期

蘇炳添等東奧國家隊２９名代表訪港，明早十時公開發售門票

深股通額度全日用４１億元，外資連續五日淨流入；滬股通額度全

日用８億元，陸股通流入近１２億元

澳門中央證券託管系統１２月上線

財富管理先驅Ｌｉｏｎｅｒ在港開設地區總部

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《內房困局》

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上交所表示「１９世茂Ｇ３」盤中跌三成，臨時停牌

證監會表示內房違約問題不會對本港市場構成系統性風險

金地、中交地產及濱江集團共註冊逾百億債務融資工具

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《大國博弈》

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歐盟延長對中國官員和實體制裁，中歐投資協定續凍結

澳媒稱澳洲考慮對北京冬奧進行外交抵制

美商務部將１２家中企列實體名單，中方表示強烈抗議

美國國際貿易委員會傾向延長對中國太陽能板徵關稅

國防部表示中方重視與美軍關係，在台灣問題無妥協空間

外交部表示在各方達成共識前美英澳不得推進核潛艇合作

德國組閣協議文本對華措辭強硬，中方冀聚焦務實合作

美國將１２家中企列黑名單，外交部：保留反制權利

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《重拳監管》

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《人民日報》刊文：部分ＡＰＰ自動續費套路深

官媒表示ＮＦＴ、元宇宙炒作引監管警惕，慎防金融騙局

微信表示對發布誘導非理性追星等內容的帳號從嚴處理

滬消保委曝光：嗶哩嗶哩Ａｐｐ自動續費提前三日扣款

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《新冠肺炎》

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德國染疫死亡人數首過萬，獅城馬來西亞下周通關

政府要求酒店強檢人士及照顧者不可戴有呼氣閥口罩

福田敬二退休離港，獲林鄭感謝其對抗疫工作的貢獻

據報下月初「通關」機會大，專家小組初步滿意安排

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