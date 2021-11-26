《窩輪匯智－劉嘉輝》黑色周五大減價？撈底造淡各有攻略

《窩輪匯智》股感恩節假期周四（２５日）休市，周五（２６日）為傳統消費旺季「黑色星

期五」。未等及美股開市，美股期貨如道指期貨亞洲時段提早「減價」急跌，恒指亦難獨善其身

，急跌超過６５０點，創１１月新低約２４０６２點。科技龍頭股低處未算低，阿里

（０９９８８）見上市以來新低失守１３０元，騰訊（００７００）幾乎４６０元不保。



恒指急挫，離今年低位只有少於４００點，從今年高位打了個「７７折」，投資者若想趁低

執平貨的話，要留意甚麼？若然擔心恐慌情緒只是剛開始，後續還有更大下跌空間的話，又該如

何部署或對沖？



首先，無論投資者是看好看淡，若想以較少資金，以窩輪作槓桿式部署的話，入場前要留意

引伸波幅，即市場預期未來的波動幅度。參考恒指波幅指數表現，本周隨恒指回落而上升，周五

更因恒指跌幅較大，波幅指數急升逾兩成至一個月高位即２３﹒８點子的位置，但離半年高位即

３６樓上仍有一段距離。



因此，大家若認為其後大市仍將繼續波動，引伸波幅有機會再上的話，可以考慮以窩輪作部

署，當引伸波幅進一步回升，將對窩輪價格帶來正面作用。而若擔心引伸波幅短暫升彈後有機會

回落，則可考慮較長年期的輪證，以減少短線引伸波幅回落對窩輪價格的影響。



最後是對市況看法及時機上的掌握。由於現時大市走勢仍較受內地政策、地緣政治及外圍走

勢影響，在時間控制上不妨多為自己預留空間，選擇年期較長的產品，以防短期內出現較預期以

外的因素，左右正股的走勢。行使價方面，不妨以較貼價之選應市，以增加輪證價格對正股變動

的敏感度，亦可提升窩輪由價外變價內的機會。《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富

管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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