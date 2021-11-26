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26/11/2021 08:35

勝獅（００７１６）獲控股股東太平船務提早還款，擬派中期特別息

　　《經濟通通訊社２６日專訊》勝獅貨櫃（００７１６）去年１１月公布簽訂?據，控股股東
太平船務須分期向公司償還款項近１﹒５億美元，首個還款日定於今年１２月３１日及最後還款
日定於２０３０年１２月３１日。該公司最新公布，太平船務要求提前向公司償還全部相關款項
（即近１﹒５億美元）連同應計利息，據此太平船務須於今年１２月３０日還款，但須於
２０２２年３月３１日前完成或豁免若干條件，其中包括太平船務就該還款取得投資者的相關同
意及豁免、贖回其若干永久證券及償還其若干其他債務。
　　該公司從太平船務了解到，提前還款是由於航運業轉好以及太平船務開展的各項業務令太平
船務的財務狀況有所改善。董事會認為，提前償還相關款項將增強集團的資金流作為業務發展，
董事會擬於１２月１０日召開董事會會議，以考慮並酌情批准有條件宣派中期特別股息，條件是
按時收妥以上所述的還款。
　　資料顯示，太平船務由淡馬錫間接控制的ＰＩＬ　Ｐｔｅ﹒　Ｌｔｄ全資持有，持有勝獅貨
櫃全部已發行股本４１﹒１２％。太平船務集團是一家總部設於新加坡的集裝箱船運營運商，在
全球提供集裝箱班輪服務和其他物流相關服務，並經營一批船隊。（ｍｈ）

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