勝獅（００７１６）獲控股股東太平船務提早還款，擬派中期特別息

《經濟通通訊社２６日專訊》勝獅貨櫃（００７１６）去年１１月公布簽訂?據，控股股東

太平船務須分期向公司償還款項近１﹒５億美元，首個還款日定於今年１２月３１日及最後還款

日定於２０３０年１２月３１日。該公司最新公布，太平船務要求提前向公司償還全部相關款項

（即近１﹒５億美元）連同應計利息，據此太平船務須於今年１２月３０日還款，但須於

２０２２年３月３１日前完成或豁免若干條件，其中包括太平船務就該還款取得投資者的相關同

意及豁免、贖回其若干永久證券及償還其若干其他債務。

該公司從太平船務了解到，提前還款是由於航運業轉好以及太平船務開展的各項業務令太平

船務的財務狀況有所改善。董事會認為，提前償還相關款項將增強集團的資金流作為業務發展，

董事會擬於１２月１０日召開董事會會議，以考慮並酌情批准有條件宣派中期特別股息，條件是

按時收妥以上所述的還款。

資料顯示，太平船務由淡馬錫間接控制的ＰＩＬ Ｐｔｅ﹒ Ｌｔｄ全資持有，持有勝獅貨

櫃全部已發行股本４１﹒１２％。太平船務集團是一家總部設於新加坡的集裝箱船運營運商，在

全球提供集裝箱班輪服務和其他物流相關服務，並經營一批船隊。（ｍｈ）

