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26/11/2021 09:48

日經早段受挫，拖累港股跌近四百點，友邦美團跌幅顯著

　　《經濟通通訊社２６日專訊》亞太區股市受挫，日經平均指數現報２８８４０點，跌６５８
點或２﹒２３％；首爾ＫＯＳＰＩ報２９６５點，跌１４點或０﹒４７％；台北加權平均指數現
報１７５３８點，跌１１５點或０﹒６５％。
　　日本央行審議委員中川順子（Ｊｕｎｋｏ　Ｎａｋａｇａｗａ）接受《彭博》採訪時表示，
實現２％的通脹率並不是日本央行貨幣政策的唯一目的，因為物價走勢可能不時在這一水平附近
波動。她表示，雖然消費者通脹率在零左右徘徊，但正形成上行壓力，部分原因是石油和食品成
本上升。她續指，日本央行將維持超寬鬆貨幣政策，以實現２％通脹目標。
　　現時，恒生指數報２４３４８，跌３９２點或跌１﹒５８％，主板成交１６９﹒５９億元。
國企指數報８６９１，跌１１８點或跌１﹒３４％。恒生科技指數報６２５３，跌１０５點或跌
１﹒６６％。
　　銀娛（０００２７）現價跌３﹒９４％，報４７﹒５５元；金沙（０１９２８）跌４％，報
２０﹒４元；新地（０００１６）跌３﹒３３％，報９５﹒８元；舜宇（０２３８２）跌
３﹒１２％，報２２９﹒８元。另外，友邦（０１２９９）跌２﹒８％，報８５﹒０５元；即將
公布業績的美團（０３６９０）跌２﹒４８％，報２６７﹒４元。
　　即月期指新報２４３２０，跌４２６點，低水２８點。即月國指期貨報８６８４，跌１３９
點，低水８點。即月科指期貨新報６２６５，跌１０８點，高水１２點。
　　上證綜合指數報３５６７，跌１６點或跌０﹒４６％，成交８６７﹒５７億元人民幣。
　　深證成份指數報１４８２９，升１點或升０﹒０１％，成交５３６﹒６５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　港股十大跌幅股份表現如下
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙（０１９２８）　　　２０﹒４０元　跌４﹒００％
　　銀娛（０００２７）　　　４７﹒５５元　跌３﹒９４％
　　新地（０００１６）　　　９５﹒８０元　跌３﹒３３％
　　舜宇（０２３８２）　　２２９﹒８０元　跌３﹒１２％
　　海底撈（０６８６２）　　１８﹒６０元　跌２﹒５２％
　　友邦（０１２９９）　　　８５﹒０５元　跌２﹒８０％
　　創科（００６６９）　　１６０﹒９０元　跌２﹒９０％
　　瑞聲（０２０１８）　　　３５﹒１０元　跌２﹒５０％
　　美團（０３６９０）　　２６７﹒４０元　跌２﹒４８％
　　申洲（０２３１３）　　１５４﹒５０元　跌２﹒５９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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