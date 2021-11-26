日經早段受挫，拖累港股跌近四百點，友邦美團跌幅顯著

《經濟通通訊社２６日專訊》亞太區股市受挫，日經平均指數現報２８８４０點，跌６５８

點或２﹒２３％；首爾ＫＯＳＰＩ報２９６５點，跌１４點或０﹒４７％；台北加權平均指數現

報１７５３８點，跌１１５點或０﹒６５％。

日本央行審議委員中川順子（Ｊｕｎｋｏ Ｎａｋａｇａｗａ）接受《彭博》採訪時表示，

實現２％的通脹率並不是日本央行貨幣政策的唯一目的，因為物價走勢可能不時在這一水平附近

波動。她表示，雖然消費者通脹率在零左右徘徊，但正形成上行壓力，部分原因是石油和食品成

本上升。她續指，日本央行將維持超寬鬆貨幣政策，以實現２％通脹目標。

現時，恒生指數報２４３４８，跌３９２點或跌１﹒５８％，主板成交１６９﹒５９億元。

國企指數報８６９１，跌１１８點或跌１﹒３４％。恒生科技指數報６２５３，跌１０５點或跌

１﹒６６％。

銀娛（０００２７）現價跌３﹒９４％，報４７﹒５５元；金沙（０１９２８）跌４％，報

２０﹒４元；新地（０００１６）跌３﹒３３％，報９５﹒８元；舜宇（０２３８２）跌

３﹒１２％，報２２９﹒８元。另外，友邦（０１２９９）跌２﹒８％，報８５﹒０５元；即將

公布業績的美團（０３６９０）跌２﹒４８％，報２６７﹒４元。

即月期指新報２４３２０，跌４２６點，低水２８點。即月國指期貨報８６８４，跌１３９

點，低水８點。即月科指期貨新報６２６５，跌１０８點，高水１２點。

上證綜合指數報３５６７，跌１６點或跌０﹒４６％，成交８６７﹒５７億元人民幣。

深證成份指數報１４８２９，升１點或升０﹒０１％，成交５３６﹒６５億元人民幣。



港股十大跌幅股份表現如下

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金沙（０１９２８） ２０﹒４０元 跌４﹒００％

銀娛（０００２７） ４７﹒５５元 跌３﹒９４％

新地（０００１６） ９５﹒８０元 跌３﹒３３％

舜宇（０２３８２） ２２９﹒８０元 跌３﹒１２％

海底撈（０６８６２） １８﹒６０元 跌２﹒５２％

友邦（０１２９９） ８５﹒０５元 跌２﹒８０％

創科（００６６９） １６０﹒９０元 跌２﹒９０％

瑞聲（０２０１８） ３５﹒１０元 跌２﹒５０％

美團（０３６９０） ２６７﹒４０元 跌２﹒４８％

申洲（０２３１３） １５４﹒５０元 跌２﹒５９％

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（ｅｒ）

