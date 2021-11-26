《專家之言－麥嘉嘉》中國大力發展可再生能源，加快重塑能源版圖

《專家之言》中國在二氧化碳排放力爭於２０３０年前達到峰值，爭取２０６０年前實現碳

中和的「雙碳」目標下，中國的能源轉型面臨著更高的要求挑戰，大力發展可再生能源將加快重

塑中國能源版圖。國務院早前印發２０３０年前碳達峰行動方案，要求全面推進風電、太陽能發

電大規模開發和高質量發展，加快建設風電和光伏發電基地。



＊省間電力現貨交易啟動，促進清潔能源大範圍消納＊



近日國家電網正式印發《省間電力現貨交易規則（試行）》。省間電力現貨交易是完整電力

市場體系的重要組成部分，是電力市場化改革的重要內容。目前，省間電力現貨交易試運行準備

工作正在有序開展。省間電力現貨交易啟動後，將有利於激發市場主體活力，通過市場化手段實

現全網電力餘缺互濟，促進清潔能源大範圍消納，推動構建以新能源為主體的新型電力系統，助

力實現碳達峰、碳中和。

據行業統計，截至２０２１年１０月底，中國可再生能源發電累計裝機容量達到１０﹒０２

億千瓦，突破１０億千瓦大關，比２０１５年底實現翻番，佔全國發電總裝機容量的比重達到

４３﹒５％，比２０１５年底提高１０﹒２個百分點。截至１０月底，全國發電裝機容量約

２３﹒０億千瓦，同比增長９﹒０％。其中風電裝機容量約３﹒０億千瓦，同比增長３０﹒４％

；太陽能發電裝機容量約２﹒８億千瓦，同比增長２３﹒７％。



＊風電光伏製造業料持續受益，風電行業首選龍源＊



本次規則（試行）深化能源領域「放管服」改革，適應以新能源為主體的新型電力系統建設

，發電端風電光伏裝機成為電源裝機增量主體，相關製造業有望持續受益。建議關注相關製造業

及運營板塊的核心資產，電網側以特高壓為骨幹網架的大型能源互聯網有望加速建設。

中國的碳中和發展加速有助風電產能增長，併網項目亦不斷增加，綠色金融發展有助降低風

電場營運商的債務成本，行業首選龍源（００９１６）。龍源今年首三季盈利按年升２９﹒７％

至５０﹒５億元人民幣，期內收入２５５﹒９億元，增長２８％。其中風電分部收入按年升

１７﹒８％，風電發電量按年增長１８﹒８％，集團維持今年內完成Ａ股上市的目標，或成為短

期股價催化劑。

《申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）



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