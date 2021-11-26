【變種病毒】金沙、銀娛包辦跌幅兩大藍籌，專家籲先觀望！

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２６日報道》全球疫情再添變數，南非發現新變種病毒，加上港

府與內地商討通關事宜未有進展，拖累濠賭股今日顯著回吐。截至下午３時，銀娛

（０００２７）、金沙（０１９２８）插逾６％，包辦表現最差的兩隻藍籌。專家認為，濠賭股

近期升幅顯著，短期回調屬正常現象，惟籲現階段先觀望。



＊南非發現變種病毒，中港通關未有實際時間表＊



南非發現新變種病毒Ｂ﹒１﹒１﹒５２９，與本港富豪機場酒店出現鄰房傳播群組個案的病

毒株排序相似。據報變種病毒不但削弱疫苗功效，傳播力更高。市場憂慮全球疫情再度惡化，市

場避險情緒升溫，截至下午２時，港股瀉逾５００點。

中港通關安排方面，港府代表政務司長李家超昨日（２５日）率團到深圳，出席第二次內地

與香港疫情防控工作對接會議。他表示，內地專家認為香港已基本具備通關條件，正進入落實準

備有序通關的階段，包括推出香港健康碼。不過，港府仍就通關配額和熔斷機制與內地商討，至

今未有實際通關時間表。

消息拖累濠賭股全線走弱，下午跌勢再度加劇，截至下午３時，銀娛和金沙分別瀉６﹒１６

及６﹒４５％，報４６﹒４５元及１９﹒８８元；永利（０１１２８）、澳博（００８８０）跌

約６％。



＊銀娛、金沙均錄淨主動賣出，沽家入市態度進取＊



據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，銀娛暫錄逾７３６５萬元淨主動賣出，扭轉過往五

個交易日平均錄得淨買入１﹒１８億，且佔成交金額９﹒６％，規模不容忽視。金沙亦淪為「落

水狗」，暫錄逾３１２４萬元淨主動賣出，而過往五個交易日平均錄得淨買入７０２０億元。

若仔細看銀娛和金沙的買家入市情況，銀娛和金沙的整體主動買沽比率均屬不合格水平，並

較過往五個交易日平均轉差，反映兩隻股份的沽家入市態度進取。



＊潘鐵珊：濠賭股仍憧憬通關因素，惟短線宜觀望＊



香港股票分析師協會副主席潘鐵珊今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，濠賭股自１１月起炒通關概念，期內升幅顯著，短線回調屬正常現象。

他預料隨着通關細節進一步公布和落實，濠賭股能延續升浪。不過，潘鐵珊建議散戶待股價喘穩

才部署。以銀娛為例，從小時圖分析，其股價已跌穿短期上升軌，反映短線走勢轉弱，現階段宜

觀望。

