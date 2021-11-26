  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/11/2021 15:01

【變種病毒】金沙、銀娛包辦跌幅兩大藍籌，專家籲先觀望！

　　《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２６日報道》全球疫情再添變數，南非發現新變種病毒，加上港
府與內地商討通關事宜未有進展，拖累濠賭股今日顯著回吐。截至下午３時，銀娛
（０００２７）、金沙（０１９２８）插逾６％，包辦表現最差的兩隻藍籌。專家認為，濠賭股
近期升幅顯著，短期回調屬正常現象，惟籲現階段先觀望。

＊南非發現變種病毒，中港通關未有實際時間表＊

　　南非發現新變種病毒Ｂ﹒１﹒１﹒５２９，與本港富豪機場酒店出現鄰房傳播群組個案的病
毒株排序相似。據報變種病毒不但削弱疫苗功效，傳播力更高。市場憂慮全球疫情再度惡化，市
場避險情緒升溫，截至下午２時，港股瀉逾５００點。
　　中港通關安排方面，港府代表政務司長李家超昨日（２５日）率團到深圳，出席第二次內地
與香港疫情防控工作對接會議。他表示，內地專家認為香港已基本具備通關條件，正進入落實準
備有序通關的階段，包括推出香港健康碼。不過，港府仍就通關配額和熔斷機制與內地商討，至
今未有實際通關時間表。
　　消息拖累濠賭股全線走弱，下午跌勢再度加劇，截至下午３時，銀娛和金沙分別瀉６﹒１６
及６﹒４５％，報４６﹒４５元及１９﹒８８元；永利（０１１２８）、澳博（００８８０）跌
約６％。

＊銀娛、金沙均錄淨主動賣出，沽家入市態度進取＊

　　據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，銀娛暫錄逾７３６５萬元淨主動賣出，扭轉過往五
個交易日平均錄得淨買入１﹒１８億，且佔成交金額９﹒６％，規模不容忽視。金沙亦淪為「落
水狗」，暫錄逾３１２４萬元淨主動賣出，而過往五個交易日平均錄得淨買入７０２０億元。
　　若仔細看銀娛和金沙的買家入市情況，銀娛和金沙的整體主動買沽比率均屬不合格水平，並
較過往五個交易日平均轉差，反映兩隻股份的沽家入市態度進取。

＊潘鐵珊：濠賭股仍憧憬通關因素，惟短線宜觀望＊

　　香港股票分析師協會副主席潘鐵珊今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ　
Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，濠賭股自１１月起炒通關概念，期內升幅顯著，短線回調屬正常現象。
他預料隨着通關細節進一步公布和落實，濠賭股能延續升浪。不過，潘鐵珊建議散戶待股價喘穩
才部署。以銀娛為例，從小時圖分析，其股價已跌穿短期上升軌，反映短線走勢轉弱，現階段宜
觀望。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話26/11/2021
【變種病毒】金沙、銀娛包辦跌幅兩大藍籌　專家籲先觀望！
財經熱話26/11/2021
市場普遍料季度虧損擴大　美團績前股價下挫
FOCUS26/11/2021
【FOCUS】德國「交通燈」聯盟登場　更自由更綠色或有落差
財經熱話26/11/2021
《午市前瞻》大市受日股拖累 專家料恒指兩萬四至兩萬六上落
市場動向26/11/2021
「創新時代．智建未來」創智營商博覽網上研討會助你探索新機遇
開市Good Morning26/11/2021
潘鐵珊：24000為港股重要支持位　料美團業績對股價影響微
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【hot talk 1點鐘 1周年特別版—睇住賞】賞Laurastar IGGI手提消毒掛熨機

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金