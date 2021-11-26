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即市新聞

26/11/2021 16:38

《盤後部署》強力變種病毒現本港拖跌恒指，短線支持位看十月低位

　　《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚美國感恩節假期休市，但市場憂慮南非新發現變種病毒「
Ｂ﹒１﹒１﹒５２９」肆虐，亞洲區股市大跌，日經平均指數跌逾７００點。本港股市今日低開
２３７點，因富豪機場酒店出現鄰房傳播群組個案涉及「Ｂ﹒１﹒１﹒５２９」，投資者擔心影
響通關進度，賭股藍籌銀河（０００２７）及金沙（０１９２８）大挫成最差表現藍籌。受疫情
恐慌情緒拖累，ＡＴＭ股走低，拖跌恒指半日收報２４２１３，跌５２７點。午後恒指跌幅擴大
，阿里巴巴（０９９８８）跌穿１３０元強力支持位，恒指最終全日收報２４０８０，跌６５９
點或２﹒６７％，主板成交１２９７﹒９１億元。國指收報８５７６，跌２３３點或２﹒６５％
。科指收報６１５１，跌２０６點或３﹒２５％。。
　　Ａ股同樣報跌，上證綜合指數報３５６４，跌２０點或跌０﹒５６％，成交４３４６﹒２５
億元人民幣。深證成份指數報１４７７７，跌５０點或跌０﹒３４％，成交６６７０﹒８４億元
人民幣。

＊牛證重貨區殺清光，向下料今年低位２３６８１有支持＊

　　恒指喘定兩日之後，今日再度開展跌勢。受新變種病毒傳入本港所累，恒指借勢下跌至牛證
重貨區，最後近５０００張牛證被殺。而下一個牛證重貨區則位於２３５００水平，惟今年大市
低位為１０月的２３６８１水平，再向下望料該位有較強支持。
　　阿里巴巴今日再度跌至「長城位」１３０元水平，惟沽壓強勁，午後終告失守，未來科技股
中長線走向或較為悲觀。而即將公布的美團業績將為大市的「救命稻草」，若表現勝於預期，將
有望改善大市氣氛。而阿里巴巴（０９９８８）跌勢較急，１４ＲＳＩ跌至３２，料短線或會有
一定反彈，相關好倉值博。（ｈｃ）

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