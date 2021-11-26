《盤後部署》強力變種病毒現本港拖跌恒指，短線支持位看十月低位

《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚美國感恩節假期休市，但市場憂慮南非新發現變種病毒「

Ｂ﹒１﹒１﹒５２９」肆虐，亞洲區股市大跌，日經平均指數跌逾７００點。本港股市今日低開

２３７點，因富豪機場酒店出現鄰房傳播群組個案涉及「Ｂ﹒１﹒１﹒５２９」，投資者擔心影

響通關進度，賭股藍籌銀河（０００２７）及金沙（０１９２８）大挫成最差表現藍籌。受疫情

恐慌情緒拖累，ＡＴＭ股走低，拖跌恒指半日收報２４２１３，跌５２７點。午後恒指跌幅擴大

，阿里巴巴（０９９８８）跌穿１３０元強力支持位，恒指最終全日收報２４０８０，跌６５９

點或２﹒６７％，主板成交１２９７﹒９１億元。國指收報８５７６，跌２３３點或２﹒６５％

。科指收報６１５１，跌２０６點或３﹒２５％。。

Ａ股同樣報跌，上證綜合指數報３５６４，跌２０點或跌０﹒５６％，成交４３４６﹒２５

億元人民幣。深證成份指數報１４７７７，跌５０點或跌０﹒３４％，成交６６７０﹒８４億元

人民幣。



＊牛證重貨區殺清光，向下料今年低位２３６８１有支持＊



恒指喘定兩日之後，今日再度開展跌勢。受新變種病毒傳入本港所累，恒指借勢下跌至牛證

重貨區，最後近５０００張牛證被殺。而下一個牛證重貨區則位於２３５００水平，惟今年大市

低位為１０月的２３６８１水平，再向下望料該位有較強支持。

阿里巴巴今日再度跌至「長城位」１３０元水平，惟沽壓強勁，午後終告失守，未來科技股

中長線走向或較為悲觀。而即將公布的美團業績將為大市的「救命稻草」，若表現勝於預期，將

有望改善大市氣氛。而阿里巴巴（０９９８８）跌勢較急，１４ＲＳＩ跌至３２，料短線或會有

一定反彈，相關好倉值博。（ｈｃ）

