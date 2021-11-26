【外圍經濟】高盛經濟學家料聯儲局明年中加息

《經濟通通訊社２６日專訊》高盛經濟學家認為，通脹壓力攀升，預計美國聯儲局明年會比
預期更快推出貨幣緊縮政策。
Ｊａｎ Ｈａｔｚｉｕｓ等經濟學家在周四呈交客戶的報告中表示，預期聯儲局明年１月起
，將把Ｔａｐｅｒ幅度擴大１倍至每月３００億美元，並從６月開始上調利率。聯儲局隨後將在
９月和１２月加息２次，並在２０２３年再加息２次。經濟學家此前預計加息時間為明年７月和
１１月。（ｊｆ）
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