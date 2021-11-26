【國際要聞】所羅門群島騷亂持續，總理指國外勢力干預

《經濟通通訊社２６日專訊》南太平洋島國所羅門群島的騷亂周五進入第３日，數千名示威

者在首都霍尼亞拉縱火，中資企業遭到破壞。總理索加瓦雷接受澳洲媒體採訪時，直指外國勢力

染指索國內政，原因是政府在２０１９年將外交關係從台灣轉向中國大陸。澳洲派出的約１００

名軍警已到達，保護首都的機場和港口等重要措施。（ｊｆ）

