《台股攻略－黃振宇》疫情再度升溫，市場恐慌情緒蔓延

《台股攻略》美股感恩節休市，歐洲疫情升溫及南非新變種病毒出現，拖累台股今日（２６

日）低開低收，加權指數以１７６４２點開市，其後電子、航運、鋼鐵板塊全面下瀉，大市一度

跌逾３００點，雖有防疫相關個股逆市上揚，指數仍跌２８４﹒８點，收１７３６９﹒３９點，

成交金額為５３９﹒８４億元（新台幣．下同）。

電子權值股弱勢，台積電收５９６元，跌１﹒２％、鴻海收１０３﹒５元，跌１﹒４％，台

達電、大立光、廣達、矽力－ＫＹ均跌逾１％。聯電與美光科技宣布達成全球和解協議，聯電將

一次性支付保密的和解金，並表示雙方將共創商業合作機會，聯電早段股價一度漲近３％，惟不

敵大市沽壓，收市倒跌０﹒８％。航運股沽壓最大，航空雙雄跌停，華航收２６﹒７元，長榮航

收２５﹒８５元；航運三雄的陽明收１０８﹒５元，跌５﹒３％、長榮收１１８﹒５元，跌

４﹒９％、萬海收１５２元，跌３﹒５％；物流貨攬業三雄的中菲行、台驊投控、捷迅均跌３％

；散裝航運的裕民、慧洋－ＫＹ、正德、榮運、新興、中航、台航、亞航均跌逾４％。鋼鐵板塊

的中鋼收３３﹒０５元，跌２﹒３％、第一銅、中鴻、燁興、燁輝、聚亨、志聯、佳大、運錩均

跌超過３％。疫情再度升溫，防疫相關股份重新獲得資金青睞，亞諾法、恒大、康那香、毛寶、

合世、熱映、美德醫療－ＤＲ漲停，瑞基、ＡＢＣ－ＫＹ、高端疫苗、台康生技均升逾２％。

ＩＣ設計廠茂達成功打入英特爾「ＡｌｄｅｒＬａｋｅ」新處理器供應鏈，順利搭上ＤＤＲ５電

源管理ＩＣ新商機，目前已經開始放量出貨，今日股價漲停，收２６６﹒５元。

市場恐慌情緒蔓延，防疫股份再成市場焦點，但礙於大市投資氣氛轉差，相關股份只宜短線

炒作，投資者宜保留資金，靜待入市時機。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務

發展主管 黃振宇》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

