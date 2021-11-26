【虛幣世界】感恩節加密貨幣攀升，多款山寨幣上揚

《經濟通通訊社記者李皆穎２６日報道》美國感恩節假期股市休市，而加密貨幣市場則有資金

流入，比特幣目前重返五萬九美元關口，另外多款山寨幣包括ＧＡＬＡ、ＳＡＮＤ、ＭＡＮＡ及

ＳＨＩＢ跟隨反彈，交易量亦較平均水平高。有分析師預計，這種看漲情緒將在 １２ 月假期

期間持續，尤其是在一些宏觀經濟不確定性消退的情況下，包括鮑威爾 （Ｊｅｒｏｍｅ

Ｐｏｗｅｌｌ） 再次被任命為美聯儲主席。

加密對沖基金 ＺＸ Ｓｑｕａｒｅｄ Ｃａｐｉｔａｌ 的聯合創始人兼首席投資官鄭長

光（翻音）表示，傳統上美國感恩節之後的時期對風險資產非常看好，如果聖誕節期間加密貨幣

出現健康的上漲，並不會感到驚訝。不過，值得關注的是，比特幣看跌期權、提供下行保護的衍

生品價格繼續上漲，暗示看跌情緒。

虛擬貨幣價格走勢靠穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報５９０２４﹒７２元（美元．下同

），升０﹒１１％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４５１９﹒１５元，跌０﹒１２％；艾

達幣報１﹒６７元，跌０﹒０６％；瑞波幣報１﹒０４元，跌０﹒２％。



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