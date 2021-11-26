《談國論企－黎偉成》消費零售１０月份同比環比皆升

《談國論企》中國的社會消費品零售於２０２１年１０月份緊隨９月份同比增長幅度再提升

，環比亦有改善，止住８月份加大放緩之況，乃因華中等地７、８月份的暴雨災情已過，和中央

有效應對疫情等多重考驗，科學統籌疫情防控和經濟社會發展有佳效。消費零售在１０份國慶黃

金周穩增，內需再促國民經濟穩中有進發展。



＊內需穩增有利經濟續穩中有進發展＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，社會消費品零售總額於２０２１年１０月份達

４﹒０４５４萬億元，同比增長４﹒９％，較對上一個月份３﹒６８３３萬億元的４﹒４％升幅

多增０﹒５個百分點，而９月份環比增２﹒９個百分點，同比及環比有重拾回升之態；即使較７

月３﹒４９２５萬億元升８﹒５％和６月份３﹒７５８６萬億元增１２﹒１％等增幅為低，仍屬

緩進式的改善，可以接受；此使１－１０月份累計３５﹒８５萬億元同比增長１４﹒９％，尚可

。

社會消費品零售總額有多個主項目的表現稍穩，特別是：（一）高消費項目中的（Ｉ）餐飲

，收入於２０２１年１０月份達４４６０億元同比增長２％，低於９月份３８１３億元的

３﹒１％升幅，但與８月份３４５６億元減少４﹒５％，仍屬有所回穩之態，其中限額以上餐飲

收入９７６億元同比增長４％，連同９月份９０３億元升５﹒５％，比８月份７８５億元減

４﹒２％。

再看限額以上單位商品零售（下同），亦普見穩定增長和發展，其中屬奢侈或高價消費品的

（ＩＩ）金銀珠寶零售額於１０月份達２４７億元同比增１２﹒６％，升幅低於９月份２６３億

元的２０﹒１％，但高於８月份２５０億元的７﹒４％，而１－１０月份２４７５億元升

３８﹒１％，國際黃金價格反覆上升，每盎司尚處１８００萬美元，內地大媽仍樂此不疲買金，

可見經濟復甦衍生佳效。（ＩＩＩ）化妝品銷３１０億元同比增７﹒２％，高於９月份３１７億

元的３﹒９％升幅。而１－１０月份累計３０９７億元的同比增長１６﹒７％，便可見化妝品消

費仍然相對強勁。

就業情況不斷改善，該使消費品零售市場漸得益：全國城鎮新增就業於２０２１年１－１０

月份累計１１３３萬人，提前完成全年目標；而全國城鎮調查失業率於１０月份持平於９月份的

４﹒９％，較８月份持平於７月份的５﹒１％低０﹒２個百分點，顯保就業的政策效佳，有助以

內需為主的經濟穩中有進發展。

屬於（二）耐用品的零售銷售情況：家用電器和影像器材，於１０月份達７３５億元同比增

長９﹒５％，高於９月份７３９億元的６﹒６％升幅，而８月份６７７億元減５％，遂使１－

１０月份累計７３０４億元同比增長１３﹒１％；和建築及裝璜材料於是月銷售１７８億元同比

增１２％，使１－１０月份累計１５４６億元上升２３﹒３％。



＊網上實物銷售佔零售二成四屬佳象＊



即使（三）日常所需的消費品零售項目，服裝鞋帽、針紡織品，於１０月份銷售１２２７億

元同比下跌３﹒３％，跌幅較９月份１０６３億元的４﹒８％和８月份９００億元的６％少減。

但此項於１－１０月累計１﹒０８萬億元的增幅達１４﹒４％。

同樣重要的，是（四）網上實物零售累計於１－１０月份累計８﹒４９萬億元同比增長

１４﹒６％，於整體消費品零售總額佔比２３﹒７％，可見內地的消費購物模式有不斷提升。

網上零售銷售，為相當嶄新和良好的銷售形式，只要管好銷售產品的素質，和反網上銷售壟

斷，肯定具有可觀的發展潛力，尤其是有「５Ｇ＋」的支持。

我對中國的消費品零售市場前景感到樂觀，因穩就業、穩增收，有利提升內需，有助經濟提

質發展。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



