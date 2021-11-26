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即市新聞

26/11/2021 09:30

《談國論企－黎偉成》消費零售１０月份同比環比皆升

　　《談國論企》中國的社會消費品零售於２０２１年１０月份緊隨９月份同比增長幅度再提升
，環比亦有改善，止住８月份加大放緩之況，乃因華中等地７、８月份的暴雨災情已過，和中央
有效應對疫情等多重考驗，科學統籌疫情防控和經濟社會發展有佳效。消費零售在１０份國慶黃
金周穩增，內需再促國民經濟穩中有進發展。
　
＊內需穩增有利經濟續穩中有進發展＊
　
　　來自中國國家統計局所發布的最新資料，社會消費品零售總額於２０２１年１０月份達
４﹒０４５４萬億元，同比增長４﹒９％，較對上一個月份３﹒６８３３萬億元的４﹒４％升幅
多增０﹒５個百分點，而９月份環比增２﹒９個百分點，同比及環比有重拾回升之態；即使較７
月３﹒４９２５萬億元升８﹒５％和６月份３﹒７５８６萬億元增１２﹒１％等增幅為低，仍屬
緩進式的改善，可以接受；此使１－１０月份累計３５﹒８５萬億元同比增長１４﹒９％，尚可

　　社會消費品零售總額有多個主項目的表現稍穩，特別是：（一）高消費項目中的（Ｉ）餐飲
，收入於２０２１年１０月份達４４６０億元同比增長２％，低於９月份３８１３億元的
３﹒１％升幅，但與８月份３４５６億元減少４﹒５％，仍屬有所回穩之態，其中限額以上餐飲
收入９７６億元同比增長４％，連同９月份９０３億元升５﹒５％，比８月份７８５億元減
４﹒２％。
　　再看限額以上單位商品零售（下同），亦普見穩定增長和發展，其中屬奢侈或高價消費品的
（ＩＩ）金銀珠寶零售額於１０月份達２４７億元同比增１２﹒６％，升幅低於９月份２６３億
元的２０﹒１％，但高於８月份２５０億元的７﹒４％，而１－１０月份２４７５億元升
３８﹒１％，國際黃金價格反覆上升，每盎司尚處１８００萬美元，內地大媽仍樂此不疲買金，
可見經濟復甦衍生佳效。（ＩＩＩ）化妝品銷３１０億元同比增７﹒２％，高於９月份３１７億
元的３﹒９％升幅。而１－１０月份累計３０９７億元的同比增長１６﹒７％，便可見化妝品消
費仍然相對強勁。
　　就業情況不斷改善，該使消費品零售市場漸得益：全國城鎮新增就業於２０２１年１－１０
月份累計１１３３萬人，提前完成全年目標；而全國城鎮調查失業率於１０月份持平於９月份的
４﹒９％，較８月份持平於７月份的５﹒１％低０﹒２個百分點，顯保就業的政策效佳，有助以
內需為主的經濟穩中有進發展。
　　屬於（二）耐用品的零售銷售情況：家用電器和影像器材，於１０月份達７３５億元同比增
長９﹒５％，高於９月份７３９億元的６﹒６％升幅，而８月份６７７億元減５％，遂使１－
１０月份累計７３０４億元同比增長１３﹒１％；和建築及裝璜材料於是月銷售１７８億元同比
增１２％，使１－１０月份累計１５４６億元上升２３﹒３％。
　
＊網上實物銷售佔零售二成四屬佳象＊
　
　　即使（三）日常所需的消費品零售項目，服裝鞋帽、針紡織品，於１０月份銷售１２２７億
元同比下跌３﹒３％，跌幅較９月份１０６３億元的４﹒８％和８月份９００億元的６％少減。
但此項於１－１０月累計１﹒０８萬億元的增幅達１４﹒４％。
　　同樣重要的，是（四）網上實物零售累計於１－１０月份累計８﹒４９萬億元同比增長
１４﹒６％，於整體消費品零售總額佔比２３﹒７％，可見內地的消費購物模式有不斷提升。
　　網上零售銷售，為相當嶄新和良好的銷售形式，只要管好銷售產品的素質，和反網上銷售壟
斷，肯定具有可觀的發展潛力，尤其是有「５Ｇ＋」的支持。
　　我對中國的消費品零售市場前景感到樂觀，因穩就業、穩增收，有利提升內需，有助經濟提
質發展。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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