《異動股》騰訊阿里挫３％，微信支付寶收款碼將不能用於經營收款

《經濟通通訊社２６日專訊》騰訊（００７００）現價跌２﹒９３％，報４６３﹒８元，該

股成交約１５４１萬股，涉資７１﹒８９億元，最低見４６０元。

阿里（０９９８８）跌２﹒７３％報１３１﹒７元。

據內地媒體報道，人行發布條碼支付監管新規，明年３月１日起「掃碼支付」這一動作將被

納入監管，微信、支付寶等個人收款碼不能用於經營性服務，同時個人靜態收款條碼不能用於遠

程非面對面收款。

人行有關部門負責人具體解釋稱，近年來，個人收款條碼得到廣泛運用，提高了資金收付效

率，但也存在一些風險隱患。如一些不法分子利用「跑分平台」，以高額收益吸引大量人員使用

個人靜態收款條碼與賭客「點對點」線上遠程轉移賭資，將賭資分拆隱藏於眾多正常交易場景。

為在防範風險的前提下更好發揮收款條碼的普惠性、便利性，《通知》提出一些針對性要求。

現時，恒生指數報２４２１５，跌５２５點或跌２﹒１２％，主板成交６２８﹒４１億元。

國企指數報８６２９，跌１８０點或跌２﹒０５％。恒生科技指數報６１９９，跌１５８點或跌

２﹒５０％。

即月期指新報２４２２１，跌５２５點，高水６點。即月國指期貨報８６２８，跌１９５點

，低水１點。即月科指期貨新報６２１０，跌１６３點，高水１０點。

上證綜合指數報３５６６，跌１８點或跌０﹒５０％，成交２７３１﹒７８億元人民幣。

深證成份指數報１４７９７，跌３０點或跌０﹒２１％，成交１７４６﹒４０億元人民幣。







表列相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ４６３﹒８元 跌２﹒９３％

快手（０１０２４） ９２﹒１５元 跌５﹒８３％

小米（０１８１０） １９﹒２２元 跌１﹒８４％

美團（０３６９０） ２６２﹒６元 跌４﹒２３％

京東集團（０９６１８） ３４８﹒８元 跌１﹒５８％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ５６６元 跌１﹒７４％

百度（０９８８８） １５２﹒１元 跌０﹒２％

阿里（０９９８８） １３１﹒７元 跌２﹒７３％

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（ｋｓ）

