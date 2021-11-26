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即市新聞

26/11/2021 11:39

《異動股》騰訊阿里挫３％，微信支付寶收款碼將不能用於經營收款

　　《經濟通通訊社２６日專訊》騰訊（００７００）現價跌２﹒９３％，報４６３﹒８元，該
股成交約１５４１萬股，涉資７１﹒８９億元，最低見４６０元。
　　阿里（０９９８８）跌２﹒７３％報１３１﹒７元。
　　據內地媒體報道，人行發布條碼支付監管新規，明年３月１日起「掃碼支付」這一動作將被
納入監管，微信、支付寶等個人收款碼不能用於經營性服務，同時個人靜態收款條碼不能用於遠
程非面對面收款。
　　人行有關部門負責人具體解釋稱，近年來，個人收款條碼得到廣泛運用，提高了資金收付效
率，但也存在一些風險隱患。如一些不法分子利用「跑分平台」，以高額收益吸引大量人員使用
個人靜態收款條碼與賭客「點對點」線上遠程轉移賭資，將賭資分拆隱藏於眾多正常交易場景。
為在防範風險的前提下更好發揮收款條碼的普惠性、便利性，《通知》提出一些針對性要求。
　　現時，恒生指數報２４２１５，跌５２５點或跌２﹒１２％，主板成交６２８﹒４１億元。
國企指數報８６２９，跌１８０點或跌２﹒０５％。恒生科技指數報６１９９，跌１５８點或跌
２﹒５０％。
　　即月期指新報２４２２１，跌５２５點，高水６點。即月國指期貨報８６２８，跌１９５點
，低水１點。即月科指期貨新報６２１０，跌１６３點，高水１０點。
　　上證綜合指數報３５６６，跌１８點或跌０﹒５０％，成交２７３１﹒７８億元人民幣。
　　深證成份指數報１４７９７，跌３０點或跌０﹒２１％，成交１７４６﹒４０億元人民幣。


　
　　　　　　　　　　　表列相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　４６３﹒８元　跌２﹒９３％
　　快手（０１０２４）　　　９２﹒１５元　跌５﹒８３％
　　小米（０１８１０）　　　１９﹒２２元　跌１﹒８４％
　　美團（０３６９０）　　　２６２﹒６元　跌４﹒２３％
　　京東集團（０９６１８）　３４８﹒８元　跌１﹒５８％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　５６６元　跌１﹒７４％
　　百度（０９８８８）　　　１５２﹒１元　　跌０﹒２％
　　阿里（０９９８８）　　　１３１﹒７元　跌２﹒７３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

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