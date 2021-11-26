《異動股》科技股受挫，快手跌近７％，美團跌幅擴大至近５％

《經濟通通訊社２６日專訊》科技股午市初段繼續受沽壓。快手（０１０２４）現價跌
６﹒６４％，報９１﹒３５元，該股成交約１７９２萬股，涉資１６﹒７５億元，盤中高見
９８﹒２５元，最低見９１元；騰訊（００７００）跌３﹒２６％，報４６２﹒２元；小米
（０１８１０）跌２﹒１５％，報１９﹒１６元；美團（０３６９０）跌４﹒８１％，報２６１
元。
外電引述知情人士透露，中國監管機構已要求滴滴高管制定從美國股市退市的計劃。知情人
士稱，由於擔心敏感數據可能洩露，中國科技監管機構希望管理層將滴滴從紐約證交所退市，中
國負責數據安全的國家網信辦已要求滴滴制定具體計劃，以待政府批准。
現時，恒生指數報２４１２０，跌６１９點或跌２﹒５０％，主板成交７５５﹒９７億元。
國企指數報８５９２，跌２１７點或跌２﹒４７％。恒生科技指數報６１５９，跌１９９點或跌
３﹒１３％。
即月期指新報２４１２６，跌６２０點，高水５點。即月國指期貨報８５９４，跌２２９點
，高水２點。即月科指期貨新報６１７５，跌１９８點，高水１６點。
上證綜合指數報３５５５，跌２９點或跌０﹒８１％，成交３０７１﹒６８億元人民幣。
深證成份指數報１４７４８，跌７９點或跌０﹒５４％，成交１９６１﹒８６億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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快手（０１０２４） ９１﹒３５元 跌６﹒６４％
騰訊（００７００） ４６２﹒２元 跌３﹒２６％
小米（０１８１０） １９﹒１６元 跌２﹒１５％
美團（０３６９０） ２６１元 跌４﹒８１％
阿里（０９９８８） １３０﹒４元 跌３﹒６９％
京東集團（０９６１８） ３４６元 跌２﹒３７％
百度（０９８８８） １５０﹒４元 跌１﹒３１％
嗶哩嗶哩（０９６２６） ５６４﹒５元 跌２％
網易（０９９９９） １７９﹒６元 跌１﹒７５％
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（ｅｒ）
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