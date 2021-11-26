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即市新聞

26/11/2021 13:28

《異動股》科技股受挫，快手跌近７％，美團跌幅擴大至近５％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》科技股午市初段繼續受沽壓。快手（０１０２４）現價跌
６﹒６４％，報９１﹒３５元，該股成交約１７９２萬股，涉資１６﹒７５億元，盤中高見
９８﹒２５元，最低見９１元；騰訊（００７００）跌３﹒２６％，報４６２﹒２元；小米
（０１８１０）跌２﹒１５％，報１９﹒１６元；美團（０３６９０）跌４﹒８１％，報２６１
元。
　　外電引述知情人士透露，中國監管機構已要求滴滴高管制定從美國股市退市的計劃。知情人
士稱，由於擔心敏感數據可能洩露，中國科技監管機構希望管理層將滴滴從紐約證交所退市，中
國負責數據安全的國家網信辦已要求滴滴制定具體計劃，以待政府批准。
　　現時，恒生指數報２４１２０，跌６１９點或跌２﹒５０％，主板成交７５５﹒９７億元。
國企指數報８５９２，跌２１７點或跌２﹒４７％。恒生科技指數報６１５９，跌１９９點或跌
３﹒１３％。
　　即月期指新報２４１２６，跌６２０點，高水５點。即月國指期貨報８５９４，跌２２９點
，高水２點。即月科指期貨新報６１７５，跌１９８點，高水１６點。
　　上證綜合指數報３５５５，跌２９點或跌０﹒８１％，成交３０７１﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數報１４７４８，跌７９點或跌０﹒５４％，成交１９６１﹒８６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手（０１０２４）　　　９１﹒３５元　跌６﹒６４％
　　騰訊（００７００）　　　４６２﹒２元　跌３﹒２６％
　　小米（０１８１０）　　　１９﹒１６元　跌２﹒１５％
　　美團（０３６９０）　　　　　２６１元　跌４﹒８１％
　　阿里（０９９８８）　　　１３０﹒４元　跌３﹒６９％
　　京東集團（０９６１８）　　　３４６元　跌２﹒３７％
　　百度（０９８８８）　　　１５０﹒４元　跌１﹒３１％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　５６４﹒５元　　　　跌２％
　　網易（０９９９９）　　　１７９﹒６元　跌１﹒７５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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